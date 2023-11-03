هل يجوز الاكتفاء بأداء ركعتي الجمعة وعدم حضور الخطبة؟ .. الإفتاء ترد

قال الدكتور محمود شلبي، مدير إدارة الفتاوى الهاتفية بدار الإفتاء، إن المسلم الذي فاتته خطبة الجمعة، فاته خير كثير وفضل عظيم، كما روى أوس بن أوس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ( من اغتسل يوم الجمعة وغسل وبكر وابتكر ودنا واستمع وأنصت كان له بكل خطوة يخطوها أجر سنة صيامها وقيامها ) وصححه الشيخ الألباني رحمه الله في صحيح الترمذي.

والسؤال الذي يشغل فئة من المصلين هو : “ هل يجوز الاكتفاء بأداء ركعتي الجمعة وعدم حضور الخطبة ” ؟

وأوضح «محمود شلبي» في فيديو بثته دار الإفتاء على يوتيوب، ردا على سؤال: ما حكم من أدرك صلاة الجمعة وفاتته الخطبة؟ وهل يجوز أن يصلي ركعتين بدلا عن الخطبة؟ أنه لا يشرع له صلاة ركعتين بدلا عن الخطبة، ولكنه يصلي مع الإمام ركعتي الجمعة فقط.

عقوبة تارك صلاة الجمعة

أوضح الأزهر الشريف أن صلاة الجمعة فرض عين على كل مسلم، وأنه لا يصح لمسلم ترك صلاة الجمعة إلا لعذر كمرض أو سفر، مشيرا إلى قوله تعالى {ياأيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون}[الجمعة:9].



وأضاف الأزهر في فتوى له ما رواه الإمام النسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «رواح الجمعة واجب على كل محتلم»، متابعا قوله صلى الله عليه وسلم: "الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة: عبد مملوك، أو امرأة، أو صبي، أو مريض ". [رواه: أبو داود].



وأردف أن ترك المسلم لصلاة الجمعة، إثم كبير ما دام بغير عذر يمنعه من أدائها، لافتا إلى أنه قد ورد في تركها وعيد شديد كما في الحديث الشريف: "من ترك ثلاث جمع تهاونا بها طبع الله على قلبه" [رواه: النسائي].

واختتم الأزهر فتواه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيضا: "لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات، أو ليختمن الله على قلوبهم، ثم ليكونن من الغافلين" [رواه: مسلم].



حكم من ترك صلاة الجمعة بسبب النوم

تارك صلاة الجمعة إذا كان معذورا يعني: فعل الأسباب واجتهد، ولكن غلبه النوم، فلا بأس، مثل ما قال صلى الله عليه وسلم: «من نام عن الصلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها»، وقد وقع للنبي -صلى الله عليه وسلم- مرات في السفر، ناموا عن الصلاة فلما استيقظوا قضوا، ولكن مع الحيطة، بحيث يجعل ساعة يوكدها على وقت الصلاة، أو بعض أهله يوقظونه، ولا يسهر بل يبكر بالنوم، يعني عليه أن يتعاطى الأسباب التي تعينه على القيام، فإذا غلب ولم تنفع الأسباب ف تارك صلاة الجمعة معذور.

أما تارك صلاة الجمعة فإن كان يتساهل ويسهر الليل، ثم يقول: أقوم، هذا هو المفرط.. هو الذي تعاطى أسباب عدم القيام، فهو آثم، حتى يفعل الأسباب الشرعية من عدم السهر ومن جميع الأشياء التي تعينه على ذلك أو بعض أهله اللي يوقظونه، المقصود: لا بد من تعاطي الأسباب، فإذا تعاطى الأسباب الشرعية واجتهد ثم غلبه النوم فهو معذور.

دعاء للأبناء يوم الجمعة

اللهم افتح على أولادي فتوح العارفين، وعلمهم ما جهلوا، وذكرهم ما نسوا، وافتح عليهم من بركات السماء والأرض إنك سميع مجيب، اللهم يا معلم موسى -عليه السلام- علمهم، ويا مفهم سليمان -عليه السلام- فهمهم، ويا مؤتي لقمان الحكمة وفصل الخطاب آتهم الحكمة وفصل الخطاب.

اللهم علم أبنائي وبناتي ما جهلوا، وذكرهم ما نسوا، وافتح عليهم من بركات السماء والأرض إنك سميع الدعاء، اللهم إني أسالك لهم قوة الحفظ، وسرعة الفهم، وصفاء الذهن، اللهم اجعلهم هداة مهتدين.

اللهم اجعلهم أوفر عبادك حظا في الدنيا والآخرة، واجعلهم من أوليائك وخاصتك الذين يسعى نورهم بين أيديهم وإيمانهم، ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، اللهم اجعلهم حفظة لكتابك، ودعاة ومجاهدين في سبيلك، ومبلغين عن رسولك محمد – صلى الله عليه وسلم-.

اللهم اغفر ذنوبهم، وطهر قلوبهم، وحصن فروجهم، وحسن أخلاقهم، واملأ قلوبهم نورا وحكمة، وأهلهم لقبول كل نعمة، اللهم اجعلهم من الذاكرين والمذكورين، وعلق قلوبهم بطاعتك، واجعلهم من أوجه من توجه إليك وأحبك.

اللهم افتح عليهم فتوح العارفين، وارزقهم الحكمة والعلم النافع، وزين أخلاقهم بالحلم، وأكرمهم بالتقوى، وجملهم بالعافية.

اللهم اهد أبنائي، وثبتهم على الصلاة، وأقمهم في طريق الطاعة.

اللهم اجعل أبنائي هداة مهتدين، وارض عنهم، واغفر لهم، وأصلح حالهم.

اللهم بارك لي في أبنائي، وارزقهم تقواك وخشيتك، وأقر عيني بصلاحهم وهدايتهم والتزامهم بصراطك المستقيم

اللهم اجعل أولادي من الهداة المهتدين المتمسكين بسنة نبيهم عليه أفضل الصلاة والسلام.

اللهم وفقهم للخير والصواب، واحفظهم من الخطأ بتقواك. اللهم اجعل لهم الذكر الجميل في الدنيا والآخرة، وألبسهم من ملابس الجمال والكمال الحلل الفاخرة. اللهم أعذنا وأولادنا وذرياتنا من فتنة القبر وعذاب النار، ومن فتنة المسيح الدجال.

اللهم أعني على تربيتهم، وبرهم، وتأديبهم، وتعليمهم.

اللهم انظرهم بعينك، وتولهم بعونك، واحرسهم بعفوك ومنك، وأيدهم بجيش المحبة، واسقهم من شراب محبتك أكرم شربة.

اللهم أعطني جميع ذلك بتوفيقك ورحمتك، وأعط جميع المسلمين، المؤمنين والمؤمنات، مثل الذي سألتك لنفسي ولأولادي، عاجل الدنيا وآجل الآخرة إنك قريب مجيب سميع الدعاء، وإنك أنت الوهاب.

اللهم إني أسألك بأسمائك الحسنى يا حي يا قيوم، أن تبارك لي في أبنائي وذريتي ولا تضرهم وأن توفقهم لطاعتك وأن ترزقني برهم. اللهم وهب لأولاد المسلمين مثل ما سألتك إياه لأولادي يا ذا الجلال والإكرام.

