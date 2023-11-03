عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج الحوت وحظك اليوم الجمعة 3 نوفمبر 2023|لا تتغافل

برج الحوت
برج الحوت

برج الحوت – من 19 فبراير إلى 20 مارس ويتميز هؤلاء الأشخاص بالإحساس العالى وتغليب العاطفة على العقل في الحكم على الأمور

نعرض لكم توقعات برج الحوت وحظك اليوم الجمعة 3 نوفمبر 2023

 

 

برج الحوت.. حظك اليوم الجمعة 3 نوفمبر 2023


يتميز مولود برج الحوت بالعديد من الصفات والتي منها حبه الشديد لعائلته وأصدقائه، كما يعشق العيش في الخيال الأمر الذى يساعده على إبتكار أفكار مميزة في عمله.
برج الحوت في حظك اليوم  3/11/2023
يتسم مولود برج الحوت بصفات أخرى منها تمتعه بشخصية اجتماعية محبوبة من الجميع، وحبه لأصدقائه كما يعشق الفن بكافة أنواعه، كما يتسم بالرومانسية .
مشاهير برج الحوت
ومن مشاهير برج الحوت الفنانة دينا الشربيني والفنان أحمد السقا، وفي إطار هذا السياق يقدم صدى البلد توقعات علماء الفلك لأصحاب برج الحوت، على الصعيد الصحي والمهني والعاطفي.
برج الحوت حظك اليوم مهنيا
انتبه لأدق تفاصيل عملك ولا تتغافل عن أي نقطة حتى تتجنب ارتكاب الأخطاء، كما عليك التعاون مع زملائك حتى تصلوا لأفكار مميزة.
برج الحوت اليوم ماليا
برج الحوت اليوم تحقق نجاح مالي قد تجد فرصًا غير متوقعة للحصول على دخل ، انتبه إلي عادات الإنفاق ، وقم بإجراء استثمارات حكيمة تتماشى مع أهدافك طويلة المدى لتوفير احتياجاتك المالية وسترى الازدهار في حياتك.

برج الحوت حظك اليوم عاطفيا
عبرعن حبك لشريك حياتك طوال الوقت سواء بتقديم الهدايا وترديد الكلمات الرومانسية التي تعبرعن مشاعرك حتى تقوى علاقتك به طوال الوقت.

برج الحوت حظك اليوم صحيا
اتبع تعليمات الطبيب المعالج واحصل على قسط كافٍ من النوم حتى تشعر بالنشاط والحيوية ومارس التمارين الرياضية بشكل يومى .

برج الحوت وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة :
يجب على مولود برج الحوت خلال الفترة المقبلة، أن ينتبه لتفاصيل عملك وابتكار أفكار مميزة تساعدك على تحقيق هدفك وتصل للمكانة التي تحلم بها.

يوم الحظ: الأربعاء
لون الحظ: فضي
رقم الحظ: 7
التوافق اليومي لبرج الحوت
التوافق الطبيعي: برج الحمل ، الأسد ، الميزان ، الدلو
التوافق الأكثر: برج الجوزاء ، القوس
التوافق العادل: الثور ، السرطان ، العقرب ، الجدي
التوافق الأقل: العذراء ، الحوت.

برج الحوت وحظك اليوم برج الحوت حظك اليوم عاطفيا برج الجوزاء برج الحوت اليوم برج الحوت وحظك اليوم الجمعة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأكثر مبيعا وفخامة.. موبايل Realme بكاميرا 200 ميجابكسل بسعر رخيص جدا

الحكومة "تربط الحزام"| حظر الحفلات والمؤتمرات.. لا سفر أو ألعاب رياضية.. وقرار عاجل بشأن الدولار

التضخم أسقطها بـ “القاضية”| أسعار الفائدة عقب اجتماع البنك المركزي.. وهذه أفضل شهادة للإدخار بـ 27%

فضيحة كبيرة.. مهيب عبد الهادي يطالب بتحقيق عاجل في الأهلي لهذا السبب

قرار مفاجئ من كولر بخصوص أحمد عبد القادر

إجراء عاجل من حماس بشأن الرهائن الإسرائيليين

لعدم الاستغلال.. أسعار السجائر اليوم بالمحال وقيمة الزيادة

استشهاد مراسل تليفزيون فلسطين محمد أبو حطب و11 من أفراد عائلته

موضوعات متعلقة

برج الحمل.. حظك اليوم الجمعة 22 سبتمبر 2023: حسّن علاقتك مع الشريك

برج العقرب.. حظك اليوم الجمعة 22-9-2023| عدم الإسراف في الإنفاق

برج الجوزاء| حظك اليوم الثلاثاء 19سبتمبر 2023: جدد أفكارك وستجني ثمار قرارات مالية ذكية

برج القوس حظك اليوم الثلاثاء 19 سبتمبر.. تتعرض لمواقف تثير غيرتك

برج العذراء حظك اليوم الثلاثاء 19 سبتمبر.. اجتهد أكثر وادخر للمستقبل

برج الثور .. حظك اليوم الثلاثاء 19 سبتمبر: صفقة تجارية جديدة

برج الحمل حظك اليوم الثلاثاء 19 سبتمبر 2023.. لا تستسلم للكسل والخمول

برج السرطان.. حظك اليوم الثلاثاء 19 سبتمبر.. اتبع نظاما غذائيا

ترشيحاتنا

القومي للمرأة ينظم تدريب المساواة بين الجنسين للعاملات والعاملين في السياحة

أخبار مصر على مدار 24 ساعة .. تقرير الحد الأدنى للأجور

كيلونوفا .. حادث كوني ينهي الحياة على كوكب الأرض

خطة جديدة للنيابة العامة ووزارتي الزراعة والتنمية المحلية لضبط المتعدين على الأراضي

إسرائيل وأمريكا تخططان لإعادة تقسيم المنطقة العربية .. فيديو يوضح التفاصيل

هل يصح الاغتسال من الجنابة يوم الجمعة بدون غسل الشعر؟


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لعدم الاستغلال.. أسعار السجائر اليوم بالمحال وقيمة الزيادة

النور هيقطع امتى؟.. المواعيد الجديدة لتخفيف أحمال الكهرباء وخريطة المحافظات

شاهد.. معتز عزايزة ينشر صورا جديدة تكشف تطورات الأوضاع في غزة

قرار غريب|أول إجراء لكولر مع اللاعبين بعد المباراة.. محدش روح بيته.. تفاصيل

فيديو

ماذا يعني انسحاب موسكو من معاهدة التجارب النووية/ فيديوجراف

معلومات استخباراتية .. كيف ساعد زعيم كوريا الشمالية حركة حـ.مـ.اس؟ «فيديوجراف»

شاهد| صدمة طبيبة فلسطينية لحظة دخول نجلتها المستشفى مصابة برصاص الاحتلال

70 % .. تعرف على أعلى عائد بالبنوك وتفاصيله.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: نحتاج لموقف عربي حاسم

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب : أكتوبر رحل وجاء نوفمبر

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: استعادة طه حسين

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: فتنة بني اسرائيل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الوعي سلاح المصريين ضد المتربصين

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: نحن أمام أزمة غير مسبوقة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: شيخ العرب والظاهر بيبرس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لسنا بخير.. ولكن

اﻟﻤﺰﻳﺪ