الزمالك يفوز على المنيا ببطولة الجمهورية للناشئين

فاز فريق الزمالك لكرة القدم مواليد 2007، على نظيره المنيا بنتيجة ستة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين عصر اليوم الخميس على مجمع ملاعب الراحل إبراهيم يوسف بمقر القلعة البيضاء في إطار مباريات الجولة التاسعة لبطولة الجمهورية للناشئين.

أحرز أهداف الزمالك كلا من، محمد حمد "هدفين"، أحمد حسن و حسام عاشور و يوسف محمد السيد و أحمد محمد علي "سينا"، بواقع هدف لكل لاعب.



وقدم لاعبو الزمالك مباراة قوية، و شهد الشوط الأول عدة فرص للفريق الأبيض وتمكن أحمد حسن من تسجيل الهدف الأول في الدقيقة 18.

وسيطر الزمالك على مجريات الشوط الثاني وسجل 5 أهداف في الدقائق 54 عن طريق حسام عاشور و 72و 76عن طريق محمد حمد، قبل أن يسجل يوسف محمد السيد الهدف الخامس في الدقيقة 81، قبل أن يختتم أحمد محمد علي "سينا" الأهداف بتسجيل الهدف السادس في الدقيقة 89.

ويقود فريق 2007، أحمد رزق مديرا فنيا، حمدي صالح و أحمد محمد جمال مدربين مساعدين، ياسر سعد مدرب حراس مرمى، مجدي قاصد اداري ، محمد عبد الودود مخطط أحمال، إبراهيم عبد الرحمن إصابات وتأهيل، سيد جاد مهمات.

أعرب أحمد رزق المدير الفني لفريق الزمالك مواليد 2007 عن سعادته بالفوز نتيجة كبيرة على فريق المنيا بسداسية مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما في بطولة الجمهورية .

و أضاف رزق قائلا :"لاعبو الفريق ظهروا بصورة فنية مميزة أمام المنيا، سواء في الشوط الأول الذي تم خلاله تسجيل الهدف الأول أو في الشوط الثاني الذي تمكن الفريق خلاله من تسجيل خمسة أهداف بعد إحراز ممثل الصعيد لهدف التعادل في بدايته.

و أشار أحمد رزق إلى أن الفريق يسير بخطي ثابته في مشوار البطولة، و شدد على أن الهدف هو مواصلة الانتصارات و الأداء الجيد خلال الفترة المقبلة من أجل تحقيق الهدف المطوب و هو الفوز بالبطولة.

و أضاف المدير الفني أن فريقه يمتلك عناصر مميزة ستكون نواة للفريق الأول في المستقبل القريب.

و واختتم أحمد رزق تصريحاته قائلا: " أشكر إسماعيل يوسف رئيس قطاعات الناشئين و جمال حمزة المدير الفني للقطاع و حازم إمام نائب المدير على المجهود المبذول مع جميع فرق للقطاع لتحقيق الأهداف و النتائج المميزة".