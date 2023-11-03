الطيران الإسرائيلي يقصف أطراف مخيم جنين بالضفة الغربية | فيديو

أفادت وسائل إعلام فلسطينية في أنباء عاجلة منذ قليل، بأن طيران الاحتلال الإسرائيلي قصف أطراف مخيم جنين بالضفة الغربية المحتلة.

وقالت وكالة "شهاب" الإخبارية إن طائرة مسيرة إسرائيلية قصفت منزلاً على أطراف المخيم، وذلك بعد أن فجر مقاومون عبوة ناسفة بجرافة عسكرية تابعة لقوات الاحتلال خلال تجريفها الشوارع في محيط المخيم.

ومساء أمس، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد الشابين: سليمان محمد ستيتي (31 عاما) وجهاد إبراهيم مصطفى نغنغية (26 عاما)، وإصابة أربعة آخرين برصاص الاحتلال في جنين جرى نقلهم إلى مستشفيات المدينة.

وأفاد شهود عيان لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" بأن وحدات خاصة من جيش الاحتلال اقتحمت المدينة، بالتزامن مع اقتحام آليات الاحتلال الإسرائيلي للمدينة من مختلف المحاور، وتحليق مكثف لطيران الاحتلال.

وأضافوا أن مواجهات اندلعت في عدة أحياء بالمدينة، خاصة حي الهدف، وفي محيط مخيم جنين، أطلقت خلالها قوات الاحتلال الرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع، ما أدى إلى استشهاد الشابين ستيتي ونغنغية، وإصابة أربعة آخرين برصاص الاحتلال، مشيرين إلى أن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص صوب مستشفى ابن سينا، وفي محيط المستشفى.