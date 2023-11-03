بضغط أمريكي على إسرائيل .. التفاصيل الكاملة للهدنة الإنسانية المقُترحة في غزة .. تفاصيل

نقلت وكالة أنباء العالم العربي عن مصدر فلسطيني قوله إن الولايات المتحدة تضغط على إسرائيل لبحث شروط إنفاذ هدنة إنسانية في قطاع غزة، مشيرًا إلى أن هناك طرح تجري مناقشته حول تهدئة نهارية في غزة تبدأ من 6 صباحا لمدة 12 ساعة.

وأضاف المصدر أنه لم يتم حتى الآن الاتفاق على موعد إنفاذ التهدئة وقد يتم التوافق عليها في أي وقت، لافتًا إلى أن التهدئة تشمل زيادة حجم المساعدات الى غزة عبر معبر رفح إلى 150–200 شاحنة يوميًا.

وأوضح المصدر الفلسطيني أن مناقشات التهدئة تشمل سماح إسرائيل بإدخال 50 ألف لتر وقود يوميا إلى قطاع غزة عبر معبر رفح البري، ونشمل السماح بالانتقال من شمال غزة إلى جنوبها خلال الهدنة.

وقبل أيام، دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية ساحقة إلى هدنة إنسانية يتم تطبيقها فورا بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية حماس وطالبت بإدخال المساعدات إلى قطاع غزة وحماية المدنيين.

ثم تزايدت الضغوط الدولية لاحقًا للدفع في هذا المسار، تزامنًا مع القصف الجوي الإسرائيلي المتواصل على القطاع الذي يعاني من أزمة إنسانية فادحة.