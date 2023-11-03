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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بلينكن : نرفض توطين الفلسطينيين خارج غزة ونشكر مصر على جهودها

أرشيفية
أرشيفية

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الجمعة، إن الولايات المتحدة ترفض إعادة توطين الفلسطينيين قسرا خارج قطاع غزة.

وأضاف بلينكن في تصريحات نقلتها وكالة "رويترز: "ممتنون لما تقوم به مصر بشأن تسهيل آلية خروج مواطنينا وغيرهم من الرعايا الأجانب من قطاع غزة"، مشيرًا إلى أن إدارة الرئيس جو بايدن تركز بشدة على حل الدولتين.

ويجري بلينكن، جولة في المنطقة تبدأ بإسرائيل ومن المنتظر أن يزور الأردن يوم السبت بالإضافة إلى جولة آسيوية تشمل اليابان وكوريا الجنوبية والهند، لمواجهة نفوذ الصين.

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وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية السفير الدكتور سفيان القضاة، إن الصفدي سيبحث مع نظيره الأمريكي الأوضاع الكارثية في غزة، وسيؤكد ضرورة التحرك الفوري لوقف الحرب الإسرائيلية على القطاع، وإيصال المساعدات الإنسانية العاجلة والفورية إلى غزة، وحماية المدنيين، وضرورة التزام إسرائيل بالقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ووقف خروقاتها المستمرة لهما.

وكانت المقاومة الفلسطينية قد أطلقت عملية طوفان الأقصى ضد مستوطنات غلاف غزة، في السابع من أكتوبر الماضي، وقتلت ما يقرب من 1400 مستوطن إسرائيلي، وتمكنت من أسر أكثر من 200 ما بين مدني وعسكري.
 

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