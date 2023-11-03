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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بدء تحضير موسم جديد من سلسلة Prison Break الشهيرة

prison break
prison break

أكدت عدد من المواقع الأجنبية بدء التحضير لموسم جديد من سلسلة Prison Break التي حققت نجاحا كبيرا على مدار 5 مواسم سابقة. 

من المتوقع أن يقدم الموسم الجديد من  Prison Break بدون أبطاله الرئيسين وينتروث ميلر الذي يلعب دور مايكل سكوفيلد، ودومينيك بورسيل الذي يلعب شخصية شقيقه لينكولن بوروز.

تدور أحداث مسلسل "Prison Break" حول لينكولن بوروز، المحكوم عليه بالإعدام لارتكابه جريمة لم يرتكبها، وشقيقه مايكل سكوفيلد، الذي يخطط لمساعدت على الهروب من السجن.

 كان الموسم الأول من المسلسل ناجحا بشكل كبير،  وحصل على جائزة جولدن جلوب لأفضل مسلسل درامي تلفزيوني في موسمه الافتتاحي.

على مدار 5 مواسم كان مايكل سكوفيلد يبتكر خططا مختلفة للمساعدة على هروب شقيقه وأصدقائه من سجون مختلفة، وكان لكل منهم مصير محتوم. 

ودارت أحداث الموسم الخامس من المسلسل بعد مرور سبع سنوات على خبر وفاة مايكل سكوفيلد المزيف، يظهر مايكل من جديد في سجن أوجيجيا في صنعاء، تحت اسم "كانيل أوتيس"، على أنه إرهابي داعم لتنظيم داعش.

ومع اجتياح الحرب لليمن، اثنين من أصدقاء مايكل القدامى وشقيقه لينكولن بوروز، وزميله الفار من سجن فوكس ريفر "سي-نوت" يخاطرون بحياتهم من خلال سفرهم إلى اليمن لإعادة مايكل إلى الوطن، وفي الولايات المتحدة، تتزوج سارة، من عميل سري يعرف باسم "بوسيدون"، المسئول عن اختفاء مايكل وتزوير خبر وفاته.

Prison Break مسلسل prison break جولدن جلوب تنظيم داعش مايكل سكوفيلد

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