أخبار التكنولوجيا|شاومي تكتسح الأسواق بسلسلة Xiaomi 14 .. أفضل تطبيقات البوصلة على أندرويد في 2023

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

بـ3700 جنيه فقط.. هاتف 5G جديد يتحدى بمواصفاته أفضل هواتف أندرويد

أعلنت شركة لافا Lava الهندية لصناعة الهواتف الذكية، هاتفها الذكي الجديد Lava Blaze 2 5G، الذي صمم ليكون من بين أفضل الهواتف القادرة على العمل مع شبكات الجيل الخامس 5G وبسعر منافس.

أعلنت شركة شاومي Xiaomi الصينية، عن هاتفي Xiaomi 14 و14 Pro الأسبوع الماضي في الصين، وكانت أول عملية بيع للهواتف الرائدة سريعة للغاية، كما هي العادة مع تلك الوحدات، اختفت جميععها على الفور تقريبا.

من المقرر أن تكشف شركة فيفو الصينية، عن هواتفها الذكية الجديدة تحت العلامة التجارية iQOO، في سوقها المحلى يوم 7 نوفمبر، وفي 12 ديسمبر المقبل، سيظهر طراز العادى من سلسلة iQOO 12 لأول مرة في الهند.

يستخدم تطبيق البوصلة مستشعرات هواتف أندرويد لمساعدتك على التنقل عبر الطرق الجديدة والعثور على طريق العودة للمنزل بسهولة، يمكنك تثبيت أحد تطبيقات البوصلة على جهاز أندرويد الخاص بك واستخدامه لتتبع جوانب الطرق مثل المسار، والسرعة، والمسافة، والارتفاع، لذا سنستعرض لك فيما يلي أفضل تطبيقات البوصلة لهواتف أندرويد.

أعلنت سامسونج Samsung عن هاتف Galaxy S23 FE في بداية الشهر الماضي، بعد أسابيع عديدة من التسريبات والشائعات عنه، ثم تم طرحه للبيع في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي، مع فارق بسيط - على الرغم من السعر الذي كشفت عنه سامسونج في البداية وهو 599 دولارًا، إلا أن الشركة نفسها كانت تطلب 629 دولارًا لسبب ما.