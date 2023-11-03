كهربا في "خانة اليك"| محامي اللاعب يطرح حلا.. الزمالك يرفض.. وجلسة بين الخطيب ولبيب

اشتعلت أزمة غرامة محمود عبد المنعم كهربا نجم النادي الأهلي لصالح نادي الزمالك الصادر بحقها قرار من جانب الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا فى وقت سابق .

ومنحت لجنة الانضباط بالاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، كهربا، نجم النادي الأهلي، مهلة جديدة لمدة شهرين، لسداد الغرامة الموقعة عليه لصالح الزمالك، وقدرها 2 مليون دولار، إضافة إلى فوائد التأخير.

ورفضت اللجنة الثلاثية بنادي الزمالك فكرة تقسيط غرامة محمود عبد المنعم كهربا، لاعب النادي الأهلي، التى تصل إلى 2 مليون و500 ألف دولار، وذلك لحل الأزمة وديا.

وتمسكت اللجنة الثلاثية في نادي الزمالك بالحصول على الغرامة فى حال سدادها من جانب محمود عبد المنعم كهربا، نجم النادي الأهلي، كاملة ودفعة واحدة.

ويرغب كهربا ومحاميه في إسدال الستار على أزمة غرامة الزمالك عبر سداد قيمة المبلغ دون دفع الفوائد.

صدى البلد يرصد أبرز المستجدات في أزمة غرامة كهربا لصالح نادي الزمالك.

مفاجأة فى غرامة كهربا والزمالك

أعلن الإعلامي مهيب عبد الهادي، عن مفاجاة بشأن غرامة محمود كهربا لنادي الزمالك عبر تصريحات تليفزيونية.

وقال مهيب عبد الهادي :فلوس كهربا في البنك، وجاهزه على التحويل للزمالك، بالدولار طبعا، لكن المشكله في التفاوض بشأن فائدة الفلوس وغرامه التأخير المقدرة بحوالي 400 ألف دولار، لكن الـ2 مليون دولار في البنك”.

وتابع: لو الزمالك وافق يتنازل عن غرامة التأخير، الصبح يبقى عنده 2 مليون دولار”، ولو موافقش الزمالك والموضوع غير قانوني فالامور هتطول”.

وأضاف: عمرو ادهم مع محامي كهربا يتناقشوا لو الامر اصبح قانوني ، لكن لو تشيل غرامات التأخير، الفلوس تسمع في الحساب ويبقى معك 2 مليون دولار.

جلسة الخطيب ورئيس الزمالك



كشف الإعلامي سيف زاهر، عن جلسة ستجمع الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، بالكابتن حسين لبيب، رئيس الزمالك، في المستقبل القريب.

وقال سيف زاهر عبر برنامجه فى إحدى القنوات الفضائية : “هناك جلسة ستجمع بين الكابتن حسين لبيب والكابتن محمود الخطيب ”قريبا" وهذا الأمر يستغربه البعض، لكن هذا الأمر عاديا مثلما أرسل الأهلي برقية تهنئة لمجلس الزمالك الجديد، وكلهم أصدقاء في النهاية".

وأضاف: “الجلسة لن تشمل الحديث عن ملف غرامة كهربا، خلاف الزمالك مع كهربا وليس مع النادي الأهلي، من سيطلب تقسيط الغرامة هو كهربا لكن الزمالك سيرفض مهما حدث والأمر منتهي”.

وختم:" علاقة الأهلي هتعمل أشياء جيدة مرتبطة بأسعار اللاعبين والتسويق وبث المباريات وعلاقة جمهور الناديين وأمور كثيرة جدا".

الزمالك يرفض تقسيط غرامة كهربا



أكد حسين لبيب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أن فرع 6 أكتوبر الجديد سيظهر ملامحه خلال 18 شهر، وهناك عقود مع أحد شركات المقاولات نحتاج لرؤيتها، كما أن هناك لجان ستقوم بمناقشة العقود مع المستشارين القانونيين من أجل العمل لمصلحة النادي.

وقال لبيب في تصريحات تليفزيونية : "نحن ملتزمين مع الشركة التي قمنا بتوقيع عقود معها، وقد يتم تغيير بعض البنود لكن حتى الآن نحتاج لرؤية العقود أولا، ونعد الجميع بأن المرحلة المقبلة ستكون خلال 18 شهر".

وحول العلاقة مع النادي الأهلي، قال: "نريد الابتعاد عن الصراعات في الرياضة أو كرة القدم، ونريد أن تكون منافسة شريفة، والعلاقة ستكون جيدة مع كل الأندية وهذا هو الطبيعي في كل دول العالم، ولا نريد صراع مع أي نادٍ، وسنقوم بفتح صفحات جديدة مع الأندية والاتحادات ووزارة الشباب والرياضة ونقابة المهن الرياضية واللجنة الأولمبية المصرية. ستكون العلاقة في حدود محافظة كل طرف على حقوقه كاملة".

وواصل: "المحكمة الرياضية أصدرت حكمًا لصالح الزمالك بشأن غرامة محمود كهربا، وعلينا تنفيذ الحكم بأحقية النادي في الحصول على الغرامة بوجود فائدة 5%، وسنطالب بالحصول على حقوقنا بالقانون ولكن نرفض تقسيط الغرامة بكل تأكيد".

وأكمل: "طرحت فكرة وجود بروتوكول مع الأهلي، وسيكون هناك جلسة مع مسئولي النادي الأحمر، والأهلي والزمالك هم أكبر قلعتين رياضيتين في مصر، ونريد وجود أسس للتعاون مع جميع الأندية، الجميع يتنافس بشرف، ولدينا مقترحات وأن يوافق الجميع على (المنطق) الذي سنعرضه، ونبذ التعصب بين الجماهير واللاعبين والإداريين، وفقا للحالة التي نعيشها في (الجمهورية الجديدة) وأن يلتزم الرياضيين بالمبادئ القديمة الجديدة".

نجم الأهلي يطرح حلا لأزمة غرامة كهربا



طالب هاني العقبي، نجم النادي الأهلي السابق، إدارة القلعة الحمراء بسداد غرامة محمود عبد المنعم كهربا، نجم الفريق، لصالح نادي الزمالك، والصادرة بقرار من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

وقال هاني العقبي، نجم النادي الأهلي السابق، عن أزمة غرامة كهربا عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “أتمنى من مجلس إدارة النادي الأهلي المحترم أن يقوم بدفع غرامة كهربا كاملة لنادي الزمالك كمبادرة من النادي الأهلي ومساعدة لنادي الزمالك حتي يخرج من أزمته المالية التي يعاني منها”.

وأضاف: “أظن أن الخلاف السابق في أزمة غرامة كهربا لم يكن مع نادي الزمالك، إنما كان مع مجلس إدارته السابق”.

واستطرد: “كبيرا الكرة المصرية في حاجة إلى بدء صفحة جديدة مليئة بالاحترام والتقدير بين الاثنين”.