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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

غادة عبد الرازق تتألق في أحدث ظهور عبر إنستجرام

غادة عبدالرازق
غادة عبدالرازق

شاركت الفنانة غادة عبد الرازق عدة صور جديدة لها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

 

وظهرت غادة عبد الرازق في الصور بإطلالة متميزة، معتمدة على الميكب الهادئ الذي أبرز جمال وجهها وانسدال خصلات شعرها السوداء علي كتفيها.

وجهت الفنانة غادة عبد الرازق رسالة لـ متابعيها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام خلال خاصية الاستوري.

 

وكتبت غادة عبد الرازق:"كن حذرا فالعقرب الذي لدغك في يوم من الأيام لن يغيرة القدر ليصبح حمامة سلام".

 

ونشرت الفنانة المصرية غادة عبدالرازق، صورة في منشور عبر انستجرام، لطفل فلسطيني (يحمل علم فلسطين)، مع طفل إسرائيلي (بالزي اليهودي) ما جعل جمهورها ينتفض ويغضب، ويطالبها بحذف هذه الصورة.

 

وجاءت التعليقات على منشور غادة عبد الرازق، كما يلي: "امسحي الصورة الاخيرة يا فنانة"، "دس السم فالعسل"، "شفت الصورة الاخيرة مسحت كل ما كان قبلها".

وخضعت الفنانة غادة عبد الرازق، لجلسة تصوير جديدة داخل غرفتها، وشاركتها لمتابعيها عبر حسابها الرسمي بتطبيق الصور انستجرام. 

وظهرت غادة عبد الرازق، في الصور الأولى وهي ترتدي البرنص الأبيض داخل غرفتها، قبل أن تطل بفستان أزرق على السلم. 

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