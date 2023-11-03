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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أوسوريو في مواجهة مجدي عبد العاطي.. مفاجآت بتشكيل الزمالك وزد المتوقع

زيزو وحمزة المثلوثي
زيزو وحمزة المثلوثي

يواجه مساء اليوم الجمعة فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو نظيره فريق زد اف سي ضمن منافسات الجولة السادسة من مسابقة الدوري المصري الممتاز هذا الموسم 2023/2024 على ملعب ستاد القاهرة. 

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القناة الناقلة لمواجهة الزمالك وزد 

ومن المقرر أن تذاع مباراة الزمالك وزد، عبر شاشة قناة أون تايم سبورتس الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري الممتاز «دوري النيل» هذا الموسم 2023/2024.


وتعثر فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو أمام نظيره فريق إنبي بهدفين مقابل هدف فى الجولة الماضية وتمكن من تحقيق الفوز على سموحة بخماسية مقابل هدف في الجولة الرابعة والانتصار على البنك الأهلي بهدفين مقابل هدف وتعادل في لقائين أمام كل من بيراميدز والمقاولون العرب.

 

فيما نجح فريق زد اف سي في خطف الأنظار سريعاً وحصد 9 نقاط من خلال 5 مباريات خاضها الفريق في المسابقة حتى الآن.

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تشكيل الزمالك المتوقع أمام زد 

 

استقر الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو على الدفع بتشكيل متوقع لفريق الزمالك أمام نظيره فريق زد اف سي على النحو التالي: 

 

حراسة المرمى: محمد صبحي.

خط الدفاع: أحمد فتوح - محمود علاء - حمزة المثلوثي - عمر جابر.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - محمد أشرف روقا.

خط الوسط الهجومي: إبراهيما نداي - أحمد سيد زيزو - محمود عبد الرازق شيكابالا.

خط الهجوم: يوسف أوباما.

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تشكيل زد المتوقع أمام الزمالك 


من المقرر أن يدفع مجدي عبد العاطي مدرب فريق زد اف سي بتشكيل متوقع كالآتي:

حراسة المرمى: علي لطفي.

خط الدفاع: محمد أشرف - مصطفى العش - محمد إسماعيل - علي جمال.

خط الوسط: بيتر موتوموسي - عبد الله مجدي - أحمد عاطف قطة.

خط الهجوم: مصطفى سعد ميسي - مصطفى زيكو - شادي حسين.

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قائمة الزمالك لمواجهة زد اف سي


أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو عن القائمة التي ستخوض مباراة زد المقرر لها في السابعة مساء اليوم الجمعة باستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات الجولة السادسة لمسابقة الدوري الممتاز.

 

وتضم القائمة كل من:

حراسة المرمى: محمد عواد - محمد صبحي.

خط الدفاع : حمزة المثلوثي - عمر جابر - محمد عبد الغني  - مصطفى الزناري  - حسام عبد المجيد - محمد طارق - أحمد فتوح  - حاتم سكر .

خط الوسط : نبيل عماد "دونجا" - محمد أشرف "روقا" - سيد عبد الله "نيمار" - أحمد سيد "زيزو"  - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - إبراهيما نداي - يوسف إبراهيم " أوباما "  .

خط الهجوم : ناصر منسي - سيف الجزيري -سامسون أكينيولا

الزمالك أوسوريو فريق زد الدوري المصري شيكابالا مجدي عبد العاطي

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