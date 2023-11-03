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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أشتاق إليك.. لقاء الخميسي تحيى ذكرى ميلاد والدها

لقاء الخميسي ووالدها
لقاء الخميسي ووالدها

حرصت الفنانة لقاء الخميسي على احياء ذكرى ميلاد والدها الراحل من خلال صفحتها الرسمية بموقع الصور الشهير انستجرام. 


ونشرت لقاء صورة لوالدها الراحل وعلقت عليها قائلة: بابا حبيبي ، اشتاق اليك دائماً وابدا وافتقدك في كل لحظة تمر من عمري، لطالما كنت الرجل الأول والأخير ، لطالما كنت الحُب الأول والأخير لطالما كنت الصديق والحبيب والواعظ والرحيم والمُبدع والصافي والقلب ملؤه المحبة ورفيق الدرب الأبدى.
 

وأضافت: رحلت عنّا الي مكانٍ أنقى وأرقى ولم ترحل روحك عنّا وذكراك دائماً في كل خطوةٍ نخطوها يا حبيبي، كل عام وحبك ينبض في القلب .. 
 

وتابعت: كل عامٍ وأنت ملاكنا وحُبنا وقوتنا التي نستمدها من عشقك، أبي أنت خالدٌ في ارواحنا وقلوبنا، أحبك كما لم أحب من قبل ومن بعد، كل عامٍ وانت الحب، اينتك المُولعة بحبك
والمؤمنة بروحك الطاهرة ..لقاء.
 

لقاء الخميسي تعلق على أحداث فلسطين

حرصت الفنانة لقاء الخميسي على دعم الشعب الفلسطيني بعد الأحداث الأخيرة المؤلمة التي تشهدها غزة.

وكتبت لقاء الخميسي  عبر حسابها بموقع انستجرام: خلص الكلام والحروف مبقتش قادرة توصف الإحساس.

وأفادت مراسلة قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل باستشهاد 3 فلسطينيين إثر استهداف الاحتلال الإسرائيلي سيارة شمال غزة.

 

قالت ولاء السلامين، مراسلة "القاهرة الإخبارية" من رام الله، إن وزارة الصحة الفلسطينية قالت إن 121 شابا فلسطينيا اُستشهدوا منذ السابع من أكتوبر، واليوم اُعتقل 85 فلسطينيا من جنين والقدس المحتلة.

وأضافت "السلامين"، خلال إفادتها على الهواء، أن المدارس الفلسطينية في الضفة أعلنت حالة الحداد، وتوجهت في مظاهرات لوسط المدن، تنديدا بالإبادة التي يشهدها قطاع غزة.

وشهد مخيم جنين اشتباكات عنيفة بين المقاومة الفلسطينية وجيش الاحتلال، وقامت قوات الاحتلال بهدم مجسم يشير لجريمة قصف الاحتلال لطاقم طبي في المخيم، كما تعمدت هدم البنية التحتية للمخيم.

 

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