عاصفة أوروبية تقتل 7 أشخاص وتقطع الكهرباء عن الملايين.. تفاصيل

في فاجعة أصابت أهالي غرب أوروبا خلال الساعات القليلة الماضية، تعرضها إلى العاصفة سياران الشديد التي أودت بحياة بعض الأشخاص وقطعت الكهرباء عن الملايين، فماذا حدث؟…

عاصفة أوروبية تقتل 7 أشخاص وتقطع الكهرباء عن الملايين

تعرض ساحل فرنسا خلال ساعات الليل، لرياح شديدة تصل سرعتها إلى 180 كيلومتر في الساعة، بالتزامن مع احتياج العاصفة سياران الدول بجميع أنحاء غرب أوروبا، مقتلعه الأشجار، ومحطمة النوافذ، فضلا عن تسببها في انطقاع الكهرباء عن 1.2 مليون أسرة فرنسية، أمس الخميس.

صدرت التحذيرات لجميع سواحل البر الرئيسي الفرنسي من الطقس القاسي، صباح أمس الخميس، من كاليه على القنال الإنجليزي على طول الطريق وصولاً إلى شواطي المحيط الأطلسي وإسبانيا، وجزء كبير من ساحل فرنسا على البحر الأبيض المتوسط وكورسيكا، وذلك وفقًا لهيئة الأرصاد الجوية الفرنسية، كما أُلغيت حركة القطارات المحلية في منطقة واسعة من غرب فرنسا، وأُغلقت فرنسا، وتم إغلاق جميع الطرق بمنطقة فينيستير في بريتاني صباح الخميس.

مع اجتياح العاصفة سياران لدول غرب أوروبا، اندفعت الأمطار الغزيرة إلى الشاطئ في الطرف الجنوبي الغربي من إنجلترا، ما استدعى تحذير هيئة الأرصاد الجوية الوطنية في المملكة المتحدة من مخاطر الفيضانات، وحثت المواطنين على اتخاذ الاحتياطات اللازمة لمواجهة الأزمة الراهنة.

بالتزامن مع أزمة العاصمة سياران، ألغت شركة الطيران الهولندية «كيه إل إم» جميع الرحلات الجوية من بداية الظهيرة وحتى نهاية اليوم، بسبب سعة الرياح العالية والمستمرة والعواصف القوية المتوقعة في هولندا.

لقى ما لا يقل عن 7 أشخاص مصرهم بسبب ضرب العاصفة كياران لـ أوروبا الغربية، حيث أعلنت السلطات الإيطالية، اليوم الجمعة، أن ثلاثة أشخاص لقوا حتفهم في توسكانا، وأبلغت عن هطول أمطار قياسية وإعلان حالة الطوارئ، فيما تسبب سقوط الأشجار بفعل الرياح العاتية في حدوث معظم الوفيات في أوروبا.

دول أوروبية تعلن حالة التأهب القصوى

أعلنت عدد من الدول الأوروبية حالة التأهب القصوى، مع وصول العاصفة سياران، المصحوبة برياح عاتية وأمطا غزيرة، حيث شقة العاصفة طريقها، أمس الخميس، إلى سواحل شمال غرب فرنسا، وتسببت في قطع إمدادات الكهرباء بنحو 1.2 مليون منزل.