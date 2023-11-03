اشتباكات بين متظاهرين مؤيدين للقضية الفلسطينية ومؤيدين لإسرائيل بنيويورك.. شاهد

أفادت قناة "فوكس نيوز" الأمريكية باشتباك وقع بين متظاهرين مؤيدين لفلسطين وآخرين مؤيدين لإسرائيل في نيويورك، حيث أحرق أحد المتظاهرين العلم الإسرائيلي.

واحتشد المتظاهرون المؤيدون لإسرائيل وآخرون مؤيدون لفلسطين أمام مكتب إدارة جامعة مدينة نيويورك، وقد وقف الفريق الأول لـ"حراسة منشورات تحمل صور الأشخاص الذين أسرتهم حركة حماس".

وبحسب ما نقلته شبكة "فوكس نيوز"، فقد قام المتظاهرون المؤيدون لفلسطين بإزالة المنشورات وداسوا عليها، كما أشعل أحد المتظاهرين النار في العلم الإسرائيلي.

وأكد متحدث باسم شرطة نيويورك للقناة أنه تم اعتقال شخص بتهمة الإخلال بالأمن العام.