وليد فواز: لمست نجاحي في صوت وصورة مع بداية عرض الحلقات

أكد الفنان وليد فواز سعادته بنجاح شخصيته فى مسلسل صوت وصورة مع الفنانة حنان مطاوع وصدقى صخر ونجلاء بدر.



وقال وليد لـ صدى البلد، إنه سعيد بنجاح شخصية عبد الغني مع الجمهور فى الشارع، مشيرا إلى أن هذا النجاح لمسه مع بداية عرض الحلقات، وغضب الجمهور من الشخصية التى يقدمها ضمن أحداث المسلسل.



تفاصيل الشخصية



وعن تحضيره للشخصية أكد فواز أن شخصية عبد الغني التى يقدمها فى المسلسل مختلفة تماما عن أى شخصية قدمها من قبل، مضيفا أنه منذ قرأته للسيناريو وحاول أن يصنع للشخصية تاريخ وتفاصيل تساعده على تجسيدها بهذا الأداء.



وتابع أنه لم يكن يتوقع نجاح الشخصية لهذه الدرجة ، حيث شعر بأن الجمهور يكرهه بسبب اتقانه لشخصية عبد الغني .





تفاصيل شخصية وليد فواز فى صوت وصورة

ويجسد وليد فواز فى المسلسل شخصية عبد الغني وهو رجل يقرر التخلى عن زوجته ويقوم بطلاقها دون علمها وذلك بعد تقديمها بلاغا ضد دكتورها الخاص بأنه قام بالتحرش بها، حيث كان يرفض عبد الغني هذا التصرف خوفا من الفضية وأقدم على طلاقها بعد رفضها السكوت وإصرارها على أخذ حقها من هذا الدكتور المتحرش.





أبطال صوت وصورة

مسلسل "صوت وصورة" يعد من أبرز الأعمال الدرامية لما يحتويه من سيناريو مميز ويتضمن العديد من المفاجآت في الأحداث، المسلسل يكتبه محمد سليمان عبد المالك، ويخرجه محمود عبد التواب "توبة"، وتنتجه أروما ستوديوز، وسيتم عرضه عبر إحدى شاشات مجموعة قنوات المتحدة.