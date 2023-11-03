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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

حسن نصر الله يحذر إسرائيل من ارتكاب أكبر حماقة في تاريخها

الأمين العام لحزب
الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله

وجه الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، تحذيرا لإسرائيل، خلال خطابه في الاحتفال التكريمي للشهداء على طريق القدس، في ساحة عاشوراء بالضاحية الجنوبية بالعاصمة اللبنانية بيروت.

وأكد نصرالله أن عمليات المقاومة بجنوب لبنان تقول للعدو الذي قد يفكر بالاعتداء أو شنّ عملية استباقية على لبنان إنك سترتكب أكبر حماقة بتاريخك.

وأشار الأمين العام لحزب الله إلى أن كل الاحتمالات في الجبهة اللبنانية مفتوحة وكل الخيارات مطروحة ويمكن أن نذهب إليها في أي وقت، لافتا إلى أن العمل اليومي على جبهة الجنوب يجعل العدو مردوعًا ويحسب خطواته جيدًا تجاه لبنان.

وقال نصرالله إن جبهة جنوب لبنان استطاعت جذب ثلث الجيش الإسرائيلي إلى الحدود ونصف قدراته البحرية موجودة بالمتوسط مقابل لبنان.

وأوضح أن حزب الله يخوض معركة لا يشعر بها إلا من هو موجود بالمناطق الحدودية وهي مختلفة عن كل المعارك الماضية، منوها إلى دخول المعركة منذ 8 أكتوبر الماضي وما يجري على جبهتنا اللبنانية مهم ومؤثر جدا ولن يتم الاكتفاء به.

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