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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الجيش الأمريكي يطلق طائرات تجسس فوق قطاع غزة ولبنان

طائرات بدون طيار
طائرات بدون طيار

أطلق الجيش الأمريكي طائرات تجسس بدون طيار للتحليق فوق قطاع غزة وجنوب لبنان، في إطار المساعدة العسكرية من واشنطن لجيش الاحتلال الإسرائيلي.

وتمكنت حماس في السابع من أكتوبر الماضي، من أسر أكثر من 200 إسرائيلي وأشخاص مزدوجي الجنسية من مستوطنات غلاف غزة، خلال العملية التي أطلقتها المقاومة ضد الاحتلال الإسرائيلي، تحت شعار "طوفان الأقصى".

وذكر مسئولين أمريكيين لشبكة "سي إن إن" الإخبارية، أن واشنطن أطلقت الطائرات المسيرة بدون طيار فوق غزة، في إطار مساعدة الاحتلال على تحديد مواقع أكثر من 240 أسيرا لا يزالون محتجزين لدى حركة حماس.

وأوضحت "سي إن إن" أن الطائرات بدون طيار جزء من الأصول الاستخباراتية التي تم إرسالها إلى المنطقة في الأيام والأسابيع التي أعقبت هجوم 7 أكتوبر الماضي. 

وحلقت طائرتان أمريكيتان أُخريان بدون طيار كلتاهما من طراز MQ-9 Reapers، وهي واحدة من أكثر الطائرات بدون طيار تطورا في الولايات المتحدة التي تستخدم بشكل أساسي للمراقبة، قبالة سواحل لبنان خلال عطلة نهاية الأسبوع، وفقا لمصدر مطلع.

وكانت المقاومة الفلسطينية قد أطلقت عملية طوفان الأقصى ضد مستوطنات غلاف غزة، في السابع من أكتوبر الماضي، وقتلت ما يقرب من 1400 مستوطن إسرائيلي، وتمكنت من أسر أكثر من 200 ما بين مدني وعسكري.

ورد الاحتلال الإسرائيلي بشن عدوان غاشم على قطاع غزة، تسبب في استشهاد أكثر من 9 آلاف فلسطيني، بالإضافة إلى إصابة أكثر من 24 شخص آخرين.

وبدأت مصر في إخراج عدد من الجرحى الفلسطينيين من قطاع غزة أمس الأربعاء، لمتابعة حالتهم الصحية في سيناء حيث أقيمت مستشفى ميداني في مدينة الشيخ زويد، مع استمرار إدخال المساعدات الإنسانية المرسلة من مصر والدول العربية والأجنبية لإغاثة أهل القطاع.

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