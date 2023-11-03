بفستان من الجلد.. شمس الكويتية تخطف الأنظار على إنستجرام

شاركت المطربة شمس الكويتية صورة جديدة مع متابعيها على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، وظهرت خلالها بإطلالة ساحرة وجذابة.

تفاصيل إطلالة شمس الكويتية

وظهرت شمس الكويتية، بفستان طويل من الجلد اللامع، وبأكمام طويلة، ويتوسطه حزام بنفس اللون حول خصرها.

واختارت شمس الكويتية تسريحة انسيابية ناعمة وانسيابية على ظهرها واكتافها.

ووضعت شمس الكويتية، بعض اللمسات الناعمة من المكياج، ووضعت الماسكرا، والآي شادو والآي لاينر والماسكر، والكحل باللون الأسود، مع وضع اللون الكشميري الناري للشفاه.

وتزينت شمس الكويتية، بمجموعة من المجوهرات، فاختارت قرطين نعمين وقلادة كبيرة باللون الأسود، وهو ما تناسب مع تفاصيل إطلالتها.