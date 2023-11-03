عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بفستان من الجلد.. شمس الكويتية تخطف الأنظار على إنستجرام

شمس الكويتية
شمس الكويتية

شاركت المطربة  شمس الكويتية صورة جديدة مع متابعيها على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، وظهرت خلالها بإطلالة ساحرة وجذابة.

 

تفاصيل إطلالة شمس الكويتية

 

وظهرت شمس الكويتية، بفستان طويل من الجلد اللامع، وبأكمام طويلة، ويتوسطه حزام بنفس اللون حول خصرها.

 

 

واختارت شمس الكويتية تسريحة انسيابية ناعمة وانسيابية على ظهرها واكتافها.

 

ووضعت شمس الكويتية، بعض اللمسات الناعمة من المكياج، ووضعت الماسكرا، والآي شادو والآي لاينر والماسكر، والكحل باللون الأسود، مع وضع اللون الكشميري الناري للشفاه.

 

وتزينت شمس الكويتية، بمجموعة من المجوهرات، فاختارت قرطين نعمين وقلادة كبيرة باللون الأسود، وهو ما تناسب مع تفاصيل إطلالتها.

 

شمس الكويتية
شمس شمس الكويتية إطلالة شمس الكويتية تفاصيل إطلالة شمس الكويتية المطربة شمس الكويتية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فعلها الأشقاء| ضربة عربية ضد الاحتلال.. قطع علاقات وطرد السفير ووقف البترول والغاز.. وأول رد من إسر.ائيل

بيان عاجل من حركة حماس ردا على مجــزرة مستشفى الشفاء

سر رسالة من إسرائيل تخترق واتساب في مصر

بيان عاجل من إسماعيل هنية بعد قصف مستشفى الشفاء

البنزين والدولار والأجور.. 3 قرارات حكومية عاجلة| ماذا ينتظر المصريين في نوفمبر؟

تطور جديد في أزمة غرامة كهربا لـ الزمالك .. تفاصيل

إعلامي شهير يصدم جماهير الزمالك بشأن أحمد فتوح

تثبيت الفائدة ورفع أسعار البنزين| حقيقة زيادة أجرة المواصلات وتذاكر مترو الأنفاق.. ومفاجأة بشأن الذهب

موضوعات متعلقة

سعر غير متوقع لـ بروش نادين نسيب نجيم الذهبي  

سريعة ومفيدة.. طريقة عمل شوربة الكوسا

بمواد طبيعية.. 7 طرق فعالة لعلاج السعال الجاف

بمكونات بسيطة وسهلة.. طريقة عمل كفتة البرغل المقلية

أشخاص أكثر عرضة للإصابة بمرض النقرس من غيرهم.. تعرف عليهم

بالأزرق اللامع.. بلقيس فتحي تخطف الأنظار بهذه الإطلالة على إنستجرام

احمي نفسك من الإصابة بالسرطان.. باتباع هذه النصائح العامة

أبرزهن سمية الخشاب وأنجلينا جولي.. جلسات تصوير الفنانات مع الفواكه

ترشيحاتنا

رقم الشهداء يخض.. إسرائيل تقصف مجمع الشفاء ضمن حرب المستشفيات في غزة

فشل حكومة نتنياهو يكتب النهاية.. جدل بسبب استقالة قيادي إسرائيلي على الهواء

محلل سياسي: الكونجرس يمنح إسرائيل 14.5 مليار دولار لاستمرار الحرب على غزة

بعد إصابتها باختناق.. مراسلة القاهرة الإخبارية: الاحتلال يرغب في حجب التغطية الصحفية لكننا مستمرون

بحضور مصر.. اجتماع عاجل لوزراء الخارجية بشأن العدوان على غزة

بينها مصر| اجتماع طارئ لـ وزراء خارجية 5 دول عربية بشأن أحداث غزة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الحلبة وراء رائحة العرق الكريهة.. أسباب لن تتوقعها

بلوك كاجوال.. أسيل عمران في إطلالة ناعمة على إنستجرام  

طريقة عمل طاجن فريك بالكبد والقوانص| شهية و لذيذة

بفستان من الجلد.. شمس الكويتية تخطف الأنظار على إنستجرام

فيديو

تابوت حجري ولدغات الثعابين .. تفاصيل الكشف عن مقبرة الكاتب الملكي بأبو صير

سر خطير.. يكمن في رسالة من إسرائيل تخترق واتساب المصريين بهذة الطريقة

بعد يومين من زفافها.. قصة وفاة عروس الشرقية الحزينة / فيديوجراف

إخلاء سبيل مذيعة.. قرارات جديدة بحق المشاركين في حفل المنصورية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ندى عصام

ندى عصام تكتب : تحت المجهر

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى قلب الموازين العسكرية

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: نحتاج لموقف عربي حاسم

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب : أكتوبر رحل وجاء نوفمبر

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: استعادة طه حسين

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: فتنة بني اسرائيل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الوعي سلاح المصريين ضد المتربصين

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: نحن أمام أزمة غير مسبوقة

اﻟﻤﺰﻳﺪ