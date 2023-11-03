السفيرة الأمريكية لدى مصر.. لاجئة كردية عراقية تتحدث تسع لغات

أكد مجلس الشيوخ الأمريكي، تعيين، هيرو مصطفى جارج، المبعوثة الأمريكية السابقة إلى بلغاريا، سفيرة لدى مصر، التي أصبحت محورية في إمداد غزة بالمساعدات عبر معبر رفح. وليس للولايات المتحدة سفير لها منذ عام 2022.

في جلسة تأكيد تعيينها في مجلس الشيوخ في أكتوبر، تحدثت هيرو مصطفى جارج، السفيرة الأمريكية الجديدة لدي القاهرة عن "الحجم غير المسبوق من الوحشية" لهجمات حماس على إسرائيل، وأعربت عن قلقها بشأن تزايد الوفيات بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

كما أشارت إلى تجربتها الخاصة كلاجئة. وقالت لأعضاء مجلس الشيوخ: "لقد جئت أنا وعائلتي إلى الولايات المتحدة كلاجئين من إقليم كردستان العراق عندما كان عمري 3 سنوات". "لم يكن لدينا سوى الملابس التي نرتديها وآمالنا وأحلامنا."

وبحسب ما نشرته وزارة الخارجية الأمريكية، عندما كانت هيرو مصطفى في الثانية من عمرها، فرت وعائلتها من كردستان العراق ونظام صدام حسين. وقضيا العامين التاليين في العيش في مخيمات اللاجئين في إيران، حتى تمت رعاية الأسرة للقدوم إلى الولايات المتحدة.

من المؤكد أن هيرو مصطفى جارج، التي تتحدث تسع لغات، كانت تهدف إلى تحقيق أهداف عالية وسوف تصبح أول أمريكية من أصل كردي يتم ترشيحها لمنصب سفير. وهي عضو محترف في السلك الدبلوماسي الرفيع، وقد تم تعيينها سفيرة للولايات المتحدة لدى بلغاريا في عام 2019 من قبل الرئيس دونالد ترامب.

قبل ذلك، عملت السفيرة الجديدة لدي القاهرة، في عدد من الأدوار الدبلوماسية حول العالم، بما في ذلك الهند والعراق ولبنان والبرتغال واليونان والبوسنة. عملت لدى نائب الرئيس جو بايدن في الفترة من 2009 إلى 2011، حيث قدمت المشورة بشأن القضايا المتعلقة بالشرق الأوسط وجنوب ووسط آسيا.

نشرت قصة عائلتها حيث كانت موضوع لفيلم وثائقي بعنوان American Hero، وقد حصلت على جوائز بارزة من وزارة الخارجية، بما في ذلك جائزة ماتيلدا دبليو سنكلير للغات لإنجازها المتفوق في اللغات الأجنبية.

قالت في مقابلة مع مؤسسة أمريكا من أجل بلغاريا: "قصة عائلتي هي مثال على الحلم الأمريكي". "لقد بذلت قصارى جهدي لتحقيق أقصى استفادة من الفرص المتاحة لي، والولايات المتحدة بلد يكافئ العمل الجاد. أنا أحب أميركا حقًا، وأعتقد أن الدول الأخرى تستفيد من الشراكة مع الولايات المتحدة، وهذا الاعتقاد يدعم كل العمل الذي أقوم به كدبلوماسي.

وبحسب الملف التعريفي لها علي موقع وزارة الخارجية الأمريكية، هيرو قادر مصطفى، هي عضو محترف في السلك الدبلوماسي برتبة وزير مستشار.

كانت في السابق نائبة رئيس البعثة في سفارة الولايات المتحدة في لشبونة، البرتغال والمستشار الوزاري السياسي في سفارة الولايات المتحدة في نيودلهي، الهند. وفي وقت سابق، عملت في مكتب نائب الرئيس في القضايا المتعلقة بالشرق الأوسط وجنوب ووسط آسيا.

تشمل المهام الأخرى في واشنطن نائب مدير مكتب أفغانستان؛ مستشار لشؤون الشرق الأوسط في مكتب وكيل الوزارة للشؤون السياسية؛ مدير شؤون إيران والإسرائيلية الفلسطينية والأردن في مجلس الأمن القومي؛ ومدير مجلس الأمن القومي في العراق وأفغانستان.

تشمل مناصبها الخارجية المنسق المدني الأمريكي الرئيسي في الموصل، العراق؛ موظف قنصلي في بيروت، لبنان؛ ومسؤول سياسي في أثينا، اليونان. إن خبرة السفيرة الجديدة الواسعة في العمل على قضايا الشرق الأوسط، وخبرتها اللغوية، وخبرتها الإدارية وقدرتها الواضحة على قيادة فرق كبيرة مشتركة بين الوكالات، تجعلها مرشحة مؤهلة جيدًا لتكون سفيرة الولايات المتحدة في مصر.

حصلت على ثلاث جوائز للأداء الرفيع في الخدمة الخارجية، والعديد من جوائز الشرف العليا، وجائزة ماتيلدا دبليو سنكلير للإنجاز المتفوق في لغة أجنبية.

نشأت في داكوتا الشمالية وتتحدث الكردية والعربية والفارسية واليونانية والهندية والبلغارية والبرتغالية. وتم تكريمها من قبل مؤسسة كارنيجي كواحدة من أعظم المهاجرين إلى أمريكا.