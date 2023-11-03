تحذير خطير من حسام موافي للمرضى بشأن تناول العلاج دون كشف.. فيديو

حذر الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، من خطورة تشخيص الأمراض دون العرض على الطبيب أو وشراء دواء دون وصفة طبية.

عرض الدكتور حسام موافي رسالة نصية وردت له خلال تقديمه برنامج «ربي زدني علمًا»، المذاع على قناة صدى البلد، جاء نصها كالتالي: «يا دكتور ينفع اشخص المرض اللي عندي واصرف العلاج لنفسي، من غير ما أروح للدكتور».

أشخص الأعراض



وتابع: لو الشخص دا عايش في أمريكا؛ هيدخل السجن عطول، مفيش حاجة اسمها أشخص الأعراض، أنت هتاخد دواء بناء على الأعراض، ولكن قد يكون المرض حاجة تانية غير العلاج اللي بتاخده.