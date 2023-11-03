إقالة أوسوريو أقل واجب| تعليق ناري لـ مهيب عبدالهادي على خسارة الزمالك أمام زد

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي زد، فوزًا مثيرًا على نظيره الزمالك، بنتيجة هدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة السادسة من منافسات الدوري المصري.

وكتب الإعلامي مهيب عبد الهادي، عبر حسابه على “فيس بوك”: "إقالة أوسوريو أقل واجب؛ لرد الاعتبار.. الصبر عليه كارثة كروية.. كان الله في عون جماهير الزمالك التي طفح كيلها".

وسجل ثنائية نادي زد مصطفى زيكو في الدقيقة 31 وديلسون كاموني في الدقيقة 81، بينما سجل سيف الدين الجزيري هدف نادي الزمالك الوحيد في الدقيقة 6 من عمر المباراة.

وارتفع رصيد نادي زد إلى النقطة 12 في المركز الثاني بجدول ترتيب دوري Nile، بينما تجمد رصيد نادي الزمالك عند النقطة 8 في المركز السادس بجدول المسابقة.