ضياء رشوان: مصر لديها إمكانياتها ولكنها تبحث عن حل للقضية الفلسطينية

كشف الإعلامي ضياء رشوان، عن عبور 350 شخصا من الرعايا الأجانب والحاملين للجنسية المزدوجة من معبر رفح، اليوم، ولم يمر أي مصابين إلى الجانب المصري، موضحا أن معبر رفح يحدث به 3 أمور، وهي “خروج الرعايا مزدوجي الجنسية”، و"دخول المساعدات الإنسانية والطبية إلى قطاع غزة من الجانب المصري"، فضلا عن “استقبال المصابين والجرحى من قطاع غزة إلى مصر”.

ضياء رشوان يتحدث عن قطاع غزة

وأضاف "رشوان"، خلال تقديمه برنامج "مصر جديدة"، المذاع من خلال قناة "etc"، اليوم الجمعة، أن جيش الاحتلال قصف الطرق المؤدية إلى معبر رفح 4 مرات منذ بداية الأزمة، ومصر هي من قامت بإصلاح تلك الطرق؛ لإدخال المساعدات، لافتا إلى أن القرار المهم في الوقت الحالي، هو اتفاق المجتمع الدولي بقرار من مجلس الأمن، باستمرار وتدفق المساعدات التي تحتاجها غزة وسكانها.

وأوضح ضياء رشوان، أن قطاع غزة كان يدخله من 450 إلى 500 شاحنة يوميا؛ لتغطية احتياجات المواطنين، لافتا إلى أن المجتمع الدولي عليه أن يوفر موافقة صريحة والتزاما ألا يتعامل عسكريا مع الشاحنات التي تقدم المساعدات إلى أهالي غزة، ويتركها لإجراءات تفتيش هو يقوم بها.

ونوه بأن دخول الشاحنات من رفح الفلسطينية إلى غزة دون أي اتفاق ملزم، ويتعامل الطيران الإسرائيلي بالقصف معه، سيكون تصعيدا لن تُحمد عقباه، وسيدخل المنطقة بالكامل في مساحات أخرى من التصعيد، مؤكدا أن مصر تبحث عن حل للقضية الفلسطينية، ولا تخاف من المواجهة فلديها إمكانياتها.