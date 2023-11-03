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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الطيار المجنون يكشف وصيته خلال حرب أكتوبر

اللواء طيار أحمد
اللواء طيار أحمد كمال المنصوري الملقب بالطيار المجنون

كشف اللواء طيار أحمد كمال المنصوري الملقب بالطيار المجنون في حرب أكتوبر من جانب قوات الاحتلال عن  وصيته خلال الحرب حيث كتب لزوجته قائلا لها: لا تتزوجي بعد استشهادي وكرسي حياتك  لخدمة ولدي.


وأضاف المنصوري خلال لقائه مع الإعلامية إيمان أبوطالب، في برنامجها بالخط العريض على شاشة الحياة أنه تمكن من إسقاط طائرة قائد السرب الإسرائيلي في معركة ١٣ دقيقة ب٤ صواريخ فقط، مؤكدا أنه يذهب إلى طائرته أسبوعيا في المتحف ويقول لهت بحبك وحشتيني.


وتابع المنصوري خلال اللقاء قائلا: نزلت على مدق في الزعفرانة بعد نفاد وقودي في معركة ال١٣ دقيقة، وتعتبر  معركة المنصورة من أطول المعارك في التاريخ حيث  أسقطنا فيها ١٨ طائرة اسرائيلية.

اللواء طيار أحمد كمال المنصوري الطيار المجنون حرب اكتوبر قوات الاحتلال السرب الإسرائيلي

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