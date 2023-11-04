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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم السبت 4-11-2023

صدى البلد

يقدّم موقع "صدى البلد"  لقرائه، خدمة التعرف على أسعار الذهب اليوم السبت 4-11-2023، بعد إعلان البنك المركزي المصري تثبيت أسعار الفائدة عند 19.25% للإيداع و20.25% للإقراض وفقًا لآخر تحديث نشره موقع "ايچيبت جولد برايس توداي".

أسعار الذهب اليوم في مصر

سجّل سعر  الذهب عيار 21 الأوسع انتشارًا حوالي 2,530 جنيهًا للبيع و 2,560  جنيه للشراء.

وبلغ سعر الذهب عيار 24 الأعلى فئة حوالي 2,891 جنيها للبيع و 2,926 جنيهًا للشراء.

أسعار الذهب اليوم

الوحدةسعر الذهب بالجنيه المصري
عيار 24بيع 2,903 شراء 2,926
عيار 22بيع 2,661 شراء 2,682
عيار 21بيع 2,540 شراء 2,560
عيار 18بيع 2,177 شراء 2,194
عيار 14بيع 1,693 شراء 1,707
عيار 12بيع 1,451 شراء 1,463
الاونصةبيع 90,279 شراء 90,990
الجنيه الذهببيع 20,320 شراء 20,480
الكيلوبيع 2,902,857 شراء 2,925,714
قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 الأوسط بين الأعيرة الذهبية إلى حوالي 2,169 جنيهًا للبيع و 2,194 جنيهًا للشراء.

وسجّل سعر جرام الذهب عيار 14 الأقل فئة حوالي 1,687  جنيهًا للبيع و 1,707 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب اليوم في مصر

ووصل سعر الجنيه الذهب لحوالي 20,240 جنيها للبيع و 20,480 جنيه للشراء.

والأونصة حوالي 89,923 جنيها للبيع 90,990 جنيها للشراء.

وبلغ كيلو  الذهب حوالي 2,891,429 جنيها للبيع، و 2,925,714 جنيه للشراء.

سعر مصنعية الذهب والدمغة

وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

أسعار الذهب اليوم فى مصر

وتعد أسعار الذهب اليوم فى مصر معلومة اقتصادية قيِّمة، خاصة للمقبلين على الزواج، فضلا عن المستثمرين؛ نظرا لارتباطه بالاقتصاد العالمي، وذلك في الوقت الذي تدهور فيه اقتصاد الكثير من الدول، وأصبح  الذهب ملاذًا آمنًا للكثيرين سواء في مصر أو بباقي الدول العربية.

عوامل تحدد سعر الذهب عالميًا

يعد  الذهب من السلع المتداولة يومياً، ولذلك فإن سعر الذهب عالميا قابل للارتفاع والانخفاض بشكلٍ مستمر يومياً.

وهناك العديد من العوامل التي تؤثر بشكلٍ أو بآخر على سعر جرام الذهب منها.

معدل سعر الفائدة عالميا: ويتم تحديد معدل الفائدة من قبل البنوك المركزي فى بلدان العالم إما برفع قيمتها أو خفضها، وذلك وفقاً لحالة البلد الاقتصادية.

أسعار النفط عالمياً: عادةً ما يشهد سوق النفط ارتفاعاً وانخفاضاً في معدل الأسعار، ولذلك يلجأ البعض إلى شراء الذهب باعتباره أكثر أماناً من الناحية الاقتصادية، وبالتالي يرتفع سعر الذهب، فضلاً عن كمية الإنتاج ومعدل العرض والطلب.

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