شكري يطير إلى الأردن للمشاركة في الاجتماع العربي الأمريكي بشأن الوضع بغزة

يتوجه وزير الخارجية سامح شكري، غدا السبت إلى العاصمة الأردنية عمان للمشاركة في اجتماع لوزراء خارجية كل من الأردن، والإمارات، والسعودية، وقطر، وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، بشأن تطورات الأوضاع في قطاع غزة.

وذكر السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي بإسم بوزارة الخارجية، أن الاجتماع يهدف إلى تنسيق الجهود من أجل وقف الحرب الدائرة في قطاع غزة ووضع حد للإعتداءات الإسرائيلية على المدنيين من أبناء الشعب الفلسطيني، والعمل على تأمين التدفق الفوري والمستدام للمساعدات الإنسانية إلى القطاع.

وكشف المتحدث باسم الخارجية، أن الاجتماع العربي سوف يعقبه لقاء للوزراء العرب مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، والذي يستهدف نقل الموقف العربي بشكل متكامل وموحد، متمثلاً في أولوية وقف إطلاق النار في قطاع غزة، والتعامل مع الوضع الإنساني المتدهور، ثم البدء في معالجة الأسباب الجذرية للأزمة، وهى استمرار الاحتلال الإسرائيلي وغياب الحل العادل والشامل للقضية الفلسطينية على أساس مرجعيات الشرعية الدولية ورؤية حل الدولتين.