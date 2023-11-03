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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

متى تنتهي الحرب على غزة؟.. مساعد وزير الخارجية الأسبق يُجيب

الحرب على غزة
الحرب على غزة

قال السفير حسين هريدي مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن انتهاء الحرب على غزة يتوقف على عدة عوامل، منها تحطيم البنية العسكرية لحماس، وموقف الولايات المتحدة الأمريكية تجاه ما يحدث.

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السفير حسين هريدي: إسرائيل تقوم بمخطط صهيوني لتفريغ قطاع غزة

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السفير حسين هريدي: الجهد المصري في الأزمة الفلسطينية خارق وفوق العادة

وأضاف السفير حسين هريدي مساعد وزير الخارجية الأسبق، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد سعيد محفوظ، عبر فضائية "إكسترا نيوز"،: "استمرار الحرب أيضا يتوقف على قدرة المقاومة الفلسطينية على الصمود في مواجهة العدوان الإسرائليي على القطاع، وموقف الدول العربية أيضا من الحرب، وهل ستتخذ خطوات فيها تصعيد ضد الحكومة الإسرائلية أم لا".


وأشار السفير حسين هريدي مساعد وزير الخارجية الأسبق،: "الحكومة الإسرائيلية تقوم أن هذه الحرب من الممكن أن تمتد لمدة عام، ونحن أمام احتمالات متعددة"، مضيفا: "من العوامل المؤثرة في استمرار الحرب أيضا ضغط الرأي العام الإسرائيلي ومصير الرهائن".

 

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