خبير عسكري: جيش الاحتلال مرعوب من مواجهة المقاومة.. وجنوده يخشون الكمائن والأنفاق

قال اللواء أركان حرب محمد الشهاوي، مستشار كلية القادة والأركان، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي ما زال يرتكب أبشع الجرائم في حق الشعب الفلسطيني، فهم يتعرضون لإبادة، بنص القانون الدولي الإنساني.

وأضاف اللواء حرب محمد الشهاوي خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، جيش الاحتلال مرعوب من مواجهة المقاومة، وما يؤكد ذلك؛ هو حشدهم لفرقة في اتجاه شمال غزة، وفرقتين في اتجاه الجنوب.

وأكمل الشهاوي: “جيش الاحتلال يستهدف تدمير قطاع غزة كليا، وتهجير السكان، وتصفية القضية، لافتا إلي أن المقاومة تنفذ كمائن لجيش الاحتلال، ولديهم 500 متر من الأنفاق تخرج منها كمائن وقناصة”.