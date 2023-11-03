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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إيطاليا تعلن استعدادها لعلاج الجرحى الفلسطينيين في مستشفياتها

وزير الخارجية الإيطالي
وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني

أكد وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني اليوم الجمعة، أن روما مستعدة لعلاج المدنيين الفلسطينيين المصابين، الذين غادروا قطاع غزة، في مستشفيات إيطاليا.

وأضاف وزير الخارجية الإيطالي، " لقد أعطيت تفويضاً لدبلوماسيينا للتعبير عن استعداد إيطاليا لعلاج المدنيين الفلسطينيين المصابين الذين غادروا القطاع في مستشفياتنا"، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الإيطالية.

وقال تاجاني إن: "إيطاليا جاهزة لضمان رعاية متخصصة للأشخاص الذين يحتاجون إليها".

وسُمح لنحو 800 شخص، بما في ذلك مئات الفلسطينيين الذين يحملون جوازات سفر أجنبية وعشرات الجرحى، بمغادرة قطاع غزة عبر معبر رفح بموجب اتفاق بين الولايات المتحدة ومصر وإسرائيل وقطر، التي تتوسط مع "حماس".

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