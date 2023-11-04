لو رخصتك ضاعت.. خطوات سريعة لاستخراج بدل فاقد أونلاين

يشكل فقدان رخصة القيادة مشكلة كبيرة لدى صاحبها خصوصا وانه لا يستطيع التحرك من دونها كونها وسيلة مهمة من خلالها يتم اثبات صحة السيارة المالك لها وايضا تمكنه من تحرك آمن، لذا أعلنت منصة وزارة الداخلية الإلكترونية، مستندات وخطوات استخراج بدل فاقد رخصة سيارة خاصة، وذلك لمساعدة المواطنين في الحصول تلك الخدمات في سهولة ويسر سواء إلكترونيًا أو حتى من داخل مقرات الإدارات الشرطية الخدمية وتحديدًا في وحدات المرور.

وهناك مجموعة من المستندات المطلوبة لاستخراج بدل فاقد رخصة سيارة خاصة وهي كالتالي:

1- تقديم طلب على النموذج المُعد لذلك بقسم المرور المختص

2- تقديم اثبات الشخصية ومحل الإقامة.

3- تقديم الرخصة التالفة او ما يفيد بفقد الرخصة (مذكرة محررة بقسم الشرطة او إقرار بفقد الرخصة)

4- سداد الرسوم المقررة قانوناً واستلام الرخصة.

5- صورة رخصة القيادة.

شروط استخراج بدل فاقد لرخصة سيارة ملاكي

- امتلاك السيارة.

خطوات استخراج بدل فاقدة رخصة سيارة ملاكي

- تقديم البطاقة الشخصية (الرقم القومي) وباقي الأوراق للشباك.

- عمل شهادة مخالفات من نيابة المرور.

- تقديم الملف للشباك.

أماكن وحدات المرور الإلكترونية المتنقلة:

- وحدة المرور الإلكترونية المتنقلة أمام مسجد عمر مكرم.

- وحدة المرور الإلكترونية المتنقلة بمنطقة أرض المعارض في مدينة نصر.

- وحدة المرور الإلكترونية «داندي مول» بمحافظة الجيزة.

- وحدة المرور الإلكترونية في منطقة الحصري موقف الحافلات بالجيزة.

- وحدة المرور الإلكترونية المتنقلة في ميدان درة بمنطقة الشيخ زايد.

- وحدة المرور الإلكترونية المتنقلة في ميدان الثورة بمنطقة الدقي.

وحدة المرور في منطقة مراسي في محافظة مرسى مطروح.

- وحدة المرور الإلكترونية «نادي طنطا» في محافظة الغربية.

- وحدة المرور الإلكترونية «سيتي سنتر - الغردقة» في محافظة البحر الأحمر.

- وحدة المرور الإلكترونية في كارفور سيتي سنتر في محافظة الأسكندرية.

- وحدة المرور الإلكترونية في نادي سموحة.

- وحدة المرور الإلكترونية «الحي الإماراتي» في محافظة بورسعيد.

شروط حجز موعد بوحدات المرور

وجاءت أبرز شروط خدمة حجز موعد بوحدات المرور الإلكترونية وفقا لما ذكرته بوابة مرور مصركما يلي:

- بطاقة الرقم القومي سارية أو جواز السفر.

- يجري السداد بأنواع كروت الائتمان كافة، ولا يوجد تعامل نقدي.

- تقدم الخدمة لمركبات الملاكي أو الدراجة النارية الأقل من 2030 سي سي.

- يشترط وجود شهادة براءة ذمة بشرط أن تكون سارية.

- تقبل التوكيلات المميكنة المؤمنة فقط لوكيل واحد فقط من المالك بشرط ألا يكون مضي على التوكيل 3 أعوام من تاريخ صدوره.

بوابة مرور مصر تتيح 11 خدمة إلكترونية

وأوضحت وزارة الداخلية عبر بوابتها الرسمية، إنه يمكن الاستفادة من الخدمات الإلكترونية المقدمة، من خلال تطبيق الهاتف المحمول، إذ تتيح البوابة الخدمات التالية:

ـ تجديد رخصة المركبة.

ـ إصدار ملصق إلكتروني.

ـ بدل فاقد رخص المركبة.

ـ بدل تالف رخصة المركبة.

ـ التأكد من صحة بيانات رخصة تسيير مركبة.

ـ بدل فاقد رخصة القيادة.

ـ بدل تالف رخصة القيادة.

ـ حجز موعد بوحدات المرور الإلكترونية.

ـ خدمة لوحتك والتي تتيح التزايد الإلكتروني على لوحات السيارات المميزة لصالح «تحيا مصر».

ـ الاستعلام عن المخالفات المرورية.

- السداد الإلكتروني لكافة المستحقات اللازمة

وفقاً لإدارة المرور العامة تكلفة بدل فاقد رخصة السيارة 1115 جنية تبعاً للائحة التنفيذية الخاصة بإدارة المرور ويتم تقسيمها على النحو التالي:

دفع 567 جنيها مصريا قيمة نموذج.

دفع 130 جنيهاُ قيمة الدمغات.

دفع 285 جنيه مصري قيمة الكشف الطبي باطنة ونظر.

قيمة الشنطة بالإضافة إلى رسوم ملف ويقدر بـ85 جنيهاً.

نموذج مرور رقم 256 بقيمة 40 جنيهاً.

طابع الشرطة الخاص بالمخالفات بقيمة 3 جنيهات.

خطوات استخراج بدل فاقد رخصة سيارة أون لاين 2023

الطريقة الثانية لاستخراج بدل فاقد رخصة سيارة هي الطريقة الإلكترونية وهو ما توفره بوابة مصر الرقمية للمواطنين من خلال اتباع الخطوات التالية:

1. الدخول إلى بوابة مصر الرقمية من هنا.

2. ثم اختيار الأيقونة الخاصة بخدمات المرور المتاحة على البوابة «مركباتي».

3. - ثم اختيار الأيقونة الخاصة ببدل فاقد رخصة مركبة.

4. - بعد الضغط على الأيقونة تظهر أمامك الصفحة الخاصة بالتسجيل عبر البوابة، قم بإدخال رقم الموبايل الخاص بك، وكلمة المرور الخاصة بحسابك على بوابة مصر الرقمية، ثم اضغط على تسجيل الدخول.

5. - بعد تسجيل الدخول إلى الحساب الخاص بك، قم بإدخال البيانات الخاصة برخصة السيارة الخاصة بك في الخانات المخصصة.

6. - وبعد الانتهاء من تسجيل كافة البيانات اضغط على تسجيل حتى يتم إرسال تلك البيانات لإدارة المرور التابع لها ليتم تجديد الرخصة الخاصة بك.

ماذا يحدث عند ضياع رخصة القيادة؟

1. هناك عدة خطوات يمكنك اللجوء إليها عند فقدان رخصة القيادة وهي كالتالي:

2. إجراء محضر في قسم الشرطة يقر بسرقة أو ضياع الرخصة الخاصة بك في القسم التابع لمحل سكنك.

3. استخراج شهادة براءة ذمة وهي شهادة توضح إخلاء الرخصة من المخالفة.

4. التقديم على طلب بدل فاقد وملئ النموذج الخاص تبعاً للخطوات بالأعلى.

5. قم بتقديم صورة البطاقة السارية والاطلاع على الأصل.

6. ملئ مذكرة معتمدة تفيد بفقد الرخصة.

7. قم بتجهيز شهادة المخالفات التي تنفي وجود مخالفات على السيارة.

8. إبقاء مقدم الطلب في دائرة القسم أو المرور.