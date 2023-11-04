أونلاين.. خطوات سهلة لاستخراج شهادة الميلاد

يهتم كثير من المواطنين باستخراج شهادة القيد او شهادة الميلاد كونها تعد من المستندات المهمة المطلوبة، فمع معاناة عدد كبير من المواطنين في التوجه إلى مصلحة الأحوال المدنية، لاستخراج الأوراق والمستندات الرسمية بسبب ضيق الوقت او بعد المسافة او غيرها ، فإن الحكومة اتاحت كثير من الخدمات التي يحتاجها المواطنون من خلال مواقعها الرسمية عبر الإنترنت، ضمن خطة الدولة للسير بخطى سريعة نحو التحول الرقمي.

طريقة استخراج شهادة ميلاد اون لاين

1-الدخول على موقع وزارة الداخلية عبر هذا الرابط https://cso.moi.gov.eg/NetServices?ServiceId

2- اختيار خدمة الإنترنت للمواطنين

3- الضغط على زر شهادة الميلاد

4- ادخال البيانات المطلوبة

5- اختيار دفع ثمن الشهادة إلكترونيًا أو أثناء الاستلام

كيفيه استخراج شهاده ميلاد من الماكينات الذكية

خطوات استخراج شهاده الميلاد و الوفاة و الزواج و الطلاق من الماكينات الذكية سهله وبسيطه وتاخذ حوالي 5 دقائق، وتبدء المرحله الاولي باستخراج شهاده الميلاد، ويستطسع المرء استخراجها من امام الماكينات الذكيه باتباع الخطوات التاليه:-

الوقوف امام الماكينة والتعرف علي بصمة الوجه واحد الاصابع

اختيار زر شهادات الميلاد على الشاشة.

إدخال الرقم القومى كاملاً كما مدون ببطاقة الرقم القومى.

إدخال رقم المصنع الموجود على البطاقة.

إدخال اسم الأم كاملاً كما هو مدون بشهادة الميلاد.

تقوم الماكينةبمراجهة بعض البيانات بالتأكد من صحة بيانات طالب الخدمة.

تقوم الماكينة بتخيير المواطن لاستخراج شهادة ميلاد خاصة.

تقوم الماكينة بتخيير المواطن لاستخراج شهادة ميلاد بالأقارب حتى الدرجة الثانية، وإدخال رقمهم القومى كاملاً كما مدون بالرقم القومى.

تطلب الماكينة القيمة المطلوبة لاستخراج الشهادة وهى 50 جنيهاً، بإدخال المبلغ كاش داخل الماكينة، أو من خلال استخدام الفيزا.

تصدر الماكينة شهادة ميلاد جديدة فى أقل من 5 دقائق يقوم المواطن بسحبها من أسفل الماكينة.

أماكن استخراج شهادة ميلاد كمبيوتر

السجلات المدنية

مكاتب البريد

من خلال الانترنت موقع وزارة الداخلية

الماكينات الذكية التابعة للسجل المدني، في العباسية ومطارات القاهرة وشرم الشيخ والغردقة.

كم يستغرق استخراج شهادة الميلاد؟

وعن كم يستغرق استخراج شهادة الميلاد؟.. فهي تصل إلى 48 ساعة إذا كان الشخص سوف يستخرجها من خلال بوابة مصر الرقمية، أو من وزارة الداخلية، أما إذا كان ينوي استخراجها من البريد المصري فهي تصل إلى 72 ساعة، ولكن الرسوم تصل إلى 50 جنيها.

استخراج شهادة ميلاد كمبيوتر مستعجل

وعن استخراج شهادة ميلاد كمبيوتر مستعجل، حيث تكون أسرع وسيلة لاستخراج شهادة الميلاد من السجل المدني فهي تصدر في الحال برسوم 19 جنيها في المرة الثانية، أما المرة الأولى 39 جنيها، وأيضا من خلال الماكينات الإلكترونية الحديثة التي أعلنت عنها وزارة الداخلية، وتصل الرسوم إلى 50 جنيها.

في حالة إذا كانت تلك المرة الأولى التي يقوم فيها المواطن بالدخول لبوابة مصر الرقمية، يجب أن يقوم بتسجيل الدخول من خلال ادخال الرقم القومي الخاص به، ورقم المصنع الموجود ببطاقة الرقم القومي ورقم الهاتف الخاص به، ثم ينتظر رسالة نصية بها كود رقمي يتم كتابته.

- بعد ذلك تظهر صفحة يتم إدخال البيانات الخاصة بالمواطن بها، وتشمل الاسم الرباعي، والرقم القومي الخاص بالمواطن، واسم الأم، والقسم التابع له المواطن.

- يعقب ذلك اختيار عدد النسخ المطلوبة من شهادة الميلاد التي يرغب المواطن في استخراجها.

- ثم يقوم المواطن بعد ذلك بالضغط على تسجيل الطلب، حتى يتم تسجيل طلبه وينتظر تنفيذ طلبه بعد ذلك.

طوات استخراج شهادة الميلاد المميكنة «أون لاين» بنحو:

في البداية تسجيل الدخول إلى موقع قطاع الأحوال المدنية بوزارة الداخلية على شبكة الإنترنت (cso.moi.gov.eg).

- إنشاء حساب على المنصة الإلكترونية وذلك عن طريق إدخال بعض البيانات الأساسية مثل اسم الشخص وعنوانه وظيفته وجنسيته ورقم هاتف والرقم القومي وكلمة المرور وغيرها من البيانات الهامة التي قد يتعين إدخالها لإتمام عملية التسجيل بنجاح.

- يصل لمقدم الطلب عقب التسجيل مباشرة كود للتأكيد على رقم الهاتف المسجل ضعه في المكان المخصص ليكتمل التسجيل.

- اضغط على أيقونة استخراج شهادة ميلاد مميكنة مطبوعة سابقاً من خانة دليل الخدمات «وثيقة ميلاد» واختر عدد الوثائق المرادة.

- املأ بعض البيانات الأخرى مثل درجة القرابة ما إذا كنت: «أب، أم، أخت، أخ، أو غيرها»، واسم الأم بالكامل، والرقم القومي.

- قم بملأ البيانات الخاصة بمقدم الطلب والذي سيقوم باستلام الشهادة وتتضمن تلك البيانات العنوان، والرقم البريدي، والمحافظة، وقسم الشرطة التابع له.

يدفع مقدم الطلب قيمة تلك المستندات ليتمكن من استلام شهادة الميلاد، حيث أن سعر وثيقة الميلاد الواحدة 58 جنيهاً وتبلغ تكلفة خدمة التوصيل لمحل الإقامة 12 جنيهاً وخدمة التوصيل الإلكتروني جنيهان لتصبح التكلفة الإجمالية 70 جنيهاً.

أماكن تواجد السجل المدني الذكي

هذه الخدمة متاحة في 4 أماكن بشكل تجريبي، وهي قطاع الأحوال المدنية بالعباسية، وداخل مطارات شرم الشيخ والغردقة والبحر الأحمر.

تعمل الماكينات طوال 24 ساعة من خلال الاتصال بالإنترنت وقاعدة بيانات مصلحة الأحوال المدنية.