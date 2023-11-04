الرمان والشاي الأخضر الأبرز .. 5 مشروبات طبيعية تخفض ضغط الدم

يؤثر ارتفاع ضغط الدم على شرايين الجسم. في حال الإصابة به تكون قوة دفع الدم باتجاه جدران الشرايين، مما يجعل هذا القلب يعمل بجهد أكبر لضخ الدم، لذلك نكشف عن خمس مشروبات طبيعية يمكن أن تساعد في خفض ضغط الدم المرتفع:

5 مشروبات طبيعية تخفض ضغط الدم المرتفع

كشف موقع هيلثي عن خمس مشروبات طبيعية يمكن أن تساعد في خفض ضغط الدم المرتفع:

الشاي الأخضر: يحتوي الشاي الأخضر على مركبات تسمى الكاتيكينات التي قد تساعد في توسيع الأوعية الدموية وتحسين تدفق الدم، مما يساعد في خفض ضغط الدم. يُفضل تناول كوبين إلى ثلاثة أكواب من الشاي الأخضر يوميًا.

عصير البنجر: يحتوي عصير البنجر على مركبات تُسمى النترات، والتي يمكن أن تساعد في توسيع الأوعية الدموية وتحسين تدفق الدم. بالإضافة إلى ذلك، يحتوي البنجر على مضادات الأكسدة التي تعزز صحة القلب بشكل عام.

عصير الرمان: يحتوي عصير الرمان على مركبات تُسمى البوليفينولات، والتي تساهم في تحسين صحة الأوعية الدموية وتخفيض ضغط الدم. يُفضل تناول كوب من عصير الرمان يوميًا.

عصير الكرز الحامض: يحتوي عصير الكرز الحامض على مجموعة متنوعة من المركبات النباتية التي تعتبر مفيدة لصحة القلب. تشير بعض الأبحاث إلى أنه يمكن لعصير الكرز الحامض أن يساعد في تقليل ارتفاع ضغط الدم.

الماء: قد يبدو ذلك بسيطًا، ولكن شرب الماء بشكل كافٍ يساعد في تخفيض ضغط الدم. يساعد شرب الماء على ترقية الترطيب وتسهيل عملية الدورة الدموية، مما يمكن أن يساهم في تنظيم ضغط الدم.

مهم أن تتذكر أنه قبل تناول أي مشروب طبيعي أو إدخال تغيير في نظامك الغذائي، يجب عليك استشارة الطبيب، خاصة إذا كنت تعاني من ارتفاع ضغط الدم أو تتناول أدوية لتنظيم ضغط الدم. قد يحتاج الأشخاص الذين يعانون من حالات صحية معينة إلى توخي الحذر أو تجنب بعض هذه المشروبات.