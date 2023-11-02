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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

3 طرق طبيعية وفعالة لعلاج ضغط الدم | تفاصيل

ضغط الدم
ضغط الدم

 من العلاجات الطبيعية الرائعة لارتفاع ضغط الدم هو شرب عصير التوت أو ماء الثوم بشكل يومي.

بالإضافة إلى ذلك، يبدو أن الأعشاب المختلفة المحضرة في الشاي، مثل شاي الكركديه أو شاي أوراق الزيتون، لها خصائص ممتازة خافضة للضغط تساعد في التحكم في ضغط الدم.

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علاج ضغط الدم

شاي ورق الزيتون
تماما مثل الثوم، تعتبر أوراق شجرة الزيتون واحدة من أفضل العلاجات الطبيعية لارتفاع ضغط الدم، تحتوي على مادة البوليفينول التي تنظم ضغط الدم، دون التعرض لخطر انخفاض ضغط الدم، حتى لو تم تناولها بكميات زائدة.

بالإضافة إلى ذلك، فإن لها أيضًا تأثيرًا مهدئًا ومريحًا طفيفًا، مما يساعد في السيطرة على أعراض القلق.

ممارسة التمارين الرياضية بانتظام

التمرين هو وسيلة رائعة ليس فقط لتقوية الجسم بأكمله، ولكن أيضًا قلبك، يمكن للقلب القوي أن يعمل بكفاءة أكبر لضخ الدم، مما قد يؤثر على مستويات ضغط الدم المرتفعة.

يجب على المرضى الذين يتطلعون إلى الوقاية من ارتفاع ضغط الدم أو تقليل مستويات ضغط الدم المرتفعة أن يهدفوا إلى ممارسة الرياضة 4 مرات في الأسبوع لمدة 30 إلى 60 دقيقة، يجب أن تكون الأنشطة معتدلة الشدة، ويمكن أن تشمل المشي أو الركض أو ركوب الدراجات أو السباحة، تشير الدراسات إلى أن التمارين ذات الكثافة العالية ليست أكثر فعالية في الوقاية من ارتفاع ضغط الدم أو الحد منه مقارنة بالتمارين المعتدلة الشدة

ضغط الدم ارتفاع ضغط الدم التمارين الرياضية علاج ضغط الدم البوليفينول

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