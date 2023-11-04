رغم الحصار الشديد.. فلسطينيون يؤدون صلاة الفجر في المسجد الأقصى

تداولت وسائل إعلام عربية عبر منصات التواصل الاجتماعي فيديو لعشرات المصلين يؤدون صلاة الفجر في المسجد الأقصى.

ويأتي ذلك في ظل الحصار المشدد الذي تفرضه قوات الاحتلال عليه من خلال نشر الحواجز في البلدة القديمة ومنع معظم الأهالي من الوصول له.

هذا وقد أدى 5500 فلسطيني، صلاة الجمعة، في المسجد الأقصى المبارك، بسبب إجراءات الاحتلال الإسرائيلي المشددة، عند مداخل البلدة القديمة من القدس وبوابات المسجد.

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية، في بيان، إن قوات الاحتلال منعت المصلين من الدخول الى المسجد الأقصى المبارك، ما حال دون تمكن الآلاف من الصلاة.

وأد المواطنون صلاة الجمعة خارج البلدة القديمة، وتحديدا في وادي الجوز المجاور، وقمعهم الاحتلال بالرصاص الغاز السام، واعتدى عليهم بالضرب.

وللجمعة الرابعة على التوالي، لا يتمكن المصلون من الوصول الى الأقصى والصلاة فيه، بسبب الإجراءات العسكرية المشددة، في حين كان العدد يصل سابقا إلى أكثر من 50 ألف مواطن.

وقامت قوات الاحتلال الإسرائيلي، ظهر اليوم، بقمع المصلين في حي وادي الجوز بالقدس المحتلة، بعد أن منعتهم من الوصول للمسجد الأقصى المبارك، للجمعة الرابعة على التوالي.