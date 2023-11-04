الاحتلال الإسرائيلي يقصف منزل إسماعيل هنية في قطاع غزة

استهدف جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت منزل رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية “حماس” إسماعيل هنية، في قطاع غزة.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية، أن الاحتلال الإسرائيلي قصف منزل هنية في مخيم الشاطئ بقطاع غزة بواسطة طائرة مسيرة بدون طيار.

يأتي ذلك في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر الماضي، ما تسبب في استشهاد وإصابة آلاف الفلسطينيين، النسبة الأكبر منهم أطفال ونساء ومسنين.

واستهدف الاحتلال الإسرائيلي في عدوانه على غزة، كل المنشآت ولم تسلم المستشفيات أو المساجد أو الكنائس من قصف الاحتلال، حيث ارتكب أكثر من مذبحة على مدار حوالي أربعة أسابيع.

وكانت المقاومة الفلسطينية، أطلقت عملية طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر الماضي، ضد مستوطنات غلاف غزة، ما أسفر عن مقتل أكثر من 1400 إسرائيلي، إلى جانب أسر أكثر من 200 آخرين بينهم مزدوجي الجنسية.