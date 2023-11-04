الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 41 فلسطينيا من الضفة الغربية

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، حملة اعتقالات واسعة، في الضفة الغربية المحتلة أسفرت عن اعتقال 41 مواطنا فلسطينيا.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" إن الاحتلال اعتقال مواطن فلسطيني من نابلس، و 26 آخرين في مدينة الخليل، بالإضافة إلى مواطنين فلسطينيين اثنين من بيت لحم.

وأضافت "وفا" أن الاحتلال الإسرائيلي اعتقل ستة فلسطينيين من جنين، إلى جانب مواطن في رام الله.

يأتي ذلك في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر الماضي، ما تسبب في استشهاد وإصابة آلاف الفلسطينيين، النسبة الأكبر منهم أطفال ونساء ومسنين.

واستهدف الاحتلال الإسرائيلي في عدوانه على غزة، كل المنشآت ولم تسلم المستشفيات أو المساجد أو الكنائس من قصف الاحتلال، حيث ارتكب أكثر من مذبحة على مدار حوالي أربعة أسابيع.

وكانت المقاومة الفلسطينية، أطلقت عملية طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر الماضي، ضد مستوطنات غلاف غزة، ما أسفر عن مقتل أكثر من 1400 إسرائيلي، إلى جانب أسر أكثر من 200 آخرين بينهم مزدوجي الجنسية.