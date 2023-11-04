27 جنيهًا للسكر و34 للزيت.. انخفاض أسعار 48 سلعة ضمن مبادرة الحكومة|تقرير

تعمل الدولة على ضبط أسعار السلع في الأسواق بالتعاون مع جميع الجهات المعنية، من منتجين ومستوردين، إلى جانب التنسيق مع جميع الأجهزة الرقابية، وإقرار مجموعة من الإجراءات والمبادرات التي من شأنها ضبط أسعار السلع ومنع التلاعب.

وتستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية، فى مراقبة أسعار مبادرة تخفيض أسعار السلع تحت إشراف رئاسة مجموعة الوزراء، حيث تشمل 48 نوع من السلع لـ 7 باقات سلعية.

ضبط أسعار السلع

وفي هذا الصدد، دخلت مبادرة تخفيض أسعار السلع الأساسية، في أسبوعها الثالث، حيث تتعاون الحكومة مع القطاع الخاص لضخ كميات كبيرة من السلع الغذائية واللحوم والدواجن بالمجمعات الاستهلاكية التابعة للوزارة ضمن المبادرة ويأتى ذلك فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بالعمل على تخفيض الأسعار وتخفيف العبء على المواطن.

ويتم طرح السلع بعد تخفيض الأسعار بـ 27 جنيهاً لكيلو السكر، والزيت 700 مللى يتراوح بين 30 و35 جنيها و العبوة اللتر بين 38 و45 جنيها، كما انخفضت أسعار العدس المجروش المعبأ عند 40 جنيها بدلاً من 54 جنيها للكيلو والسائب بـ 36.5 جنيه، والأرز تراوح بين 18 و20 جنيها للكيلو، وأيضا عبوة اللبن المعبأ زنة 500 جرام بـ 14.90 جنيه وبسعر 27.90 جنيهاً للكيلو، والجبنه مثلثات 8 قطع بـ8 جنيهات وعبوة الجنية 500 جرام بـ24 جنيها بدلاً من 30 جنيها، والعبوة 250 جراما بين 14 و16 جنيها حسب النوع.

ومن جانبه، قال الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد وزير التموين والتجارة الداخلية، إن مبادرة خفض الأسعار لبعض السلع الأساسية، تهدف لتخفيف أسعار الطعام، وهناك 5 مجموعات سلعية يجري العمل على تخفيضها، وتتمثل في مجموعة الألبان ومجموعة البروتينات ومجموعة الزيوت ومجموعة البقوليات والمعجنات ومجموعة الحبوب.

وأضاف عشماوي- خلال تصريحات له، أن الخمس المجموعات السلعية تحتوي على 10 سلع والتي تشملها المبادرة، التي تستمر 6 أشهر، وهي ما بين الحكومة القطاع الخاص، وأشار إلى أن المبادرة توجَد على مستوى السلاسل والمنافذ جميعا على مستوى الجمهورية، ونسبة الأسعار المخفضة بالمبادرة ما بين 15% إلى 25%، حيث وصل أسعار السكر 27 نجنيه في المنافذ.

أوضح عشماوي، أن المبادرة تحتوي على 48 صنفاً وعبوة، ومجموعة الزيوت تحتوي على أكبر الأصناف بواقع 15 صنفاً وعبوة، والعدس 2 عبوة، والفول 2 عبوة، والمكرونة 6 أصناف وعبوات، والأرز 4 أصناف، والسكر صنف واحد.

منع الممارسات الاحتكارية

في هذا الصدد، قال الباحث والمحلل الاقتصادي، الدكتور كريم رضوان، إن تحرك الحكومة مع المركزي، والجهات المعنية بهدف خفض أسعار السلع، يعكس مدى إدراك الحكومة واهتمامها بفكرة وآليات متابعة الأسواق بشكل مستمر ودوري، ما يساعد في تنشيط أطراف المعادلة التي تؤثر على أسعار السلع في الأسواق، وهم "الحكومة - الصناع - التجار"، مشيرا إلى أن إطلاق مبادرة مشتركة بين هذه الأطراف مع البنك المركزي، سوف يهدف إلى دعم التجار والصناع لمواجهة التحديات المتعلقة باستيراد المواد الخام وغيرها.

وأضاف رضوان، في تصريحات سابقة لـ "صدى البلد"، أن هذه المبادرة سوف تنعكس على ضخ السلع في الأسواق، بسعر متوازن وغير مرتفع، على أن يعتمد التجار هامش الربح المقرر من الدولة والجهات المعنية بالرقابة، وجهاز حماية المستهلك ووزارة التموين، ما ينعكس على الشارع المصري خلال الفترة المقبلة، لأن مستويات الأسعار سوف تشهد قدرا من الاستقرار، وسيتقبل المواطن هذه التحركات بترحيب كبير.

وأوضح أن هذا التحرك الحكومي وهذه المبادرة سوف تحقق أكبر قدر ممكن من الاستقرار في مستويات الأسعار خلال الفترة المقبل، وسيعمل ذلك على ضبط الأسواق بشكل كبير جدا، وعلى الجهات المعنية بالرقابة على الأسواق وضبط أسعار السلع، أن تحكم سيطرتها، على المتلاعبين المحتملين، وأن يتم توقيع العقوبة القانونية المقرر على المتلاعبين.

وانخفضت أسعار السكر في منافذ مبادرة تخفيض الأسعار في المنيا، وتراجع سعر الكيلو بنسبة تصل 40% عن السوق المحلية، مما أدى إلي زيادة الإقبال على تلك المنافذ البالغ عددها 94 منفذا منتشرة داخل 9 مراكز إدارية وعدد من الوحدات المحلية القروية، تنفيذا لتوجهيات القيادة السياسية بالتوسع في إقامة المنافذ الثابتة والمتحركة للتخفيف عن كاهل المواطنين مواجهة غلاء الأسعار ومنع جميع الممارسات الاحتكارية.

كما شهدت أسعار الزيت، حالة من الاستقرار اليوم السبت 4 نوفمبر 2023، في الأسواق المصرية والسلاسل الغذائية الكبرى، وفقًا لآخر الأسعار الموجودة في الأسواق.

أسعار السلع الغذائية

وبالأمس، استقبل اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وشهد اللقاء متابعة توجيهات رئيس الجمهورية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء فيما يخص عدد من الملفات المهمة التى تمس حياة مواطنى العاصمة بصورة يومية.

وتطرق الاجتماع إلى متابعة تنفيذ المبادرة التى أطلقها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لتخفيض أسعار السلع الأساسية والاستراتيجية للمواطنين ، ووجه اللواء هشام آمنة بتكثيف الحملات الرقابية في محافظة القاهرة بالتنسيق بين الأجهزة التنفيذية ومديرية التموين وكافة الجهات المعنية للتأكد من التزام التجار بالأسواق والمحال التجارية بتخفيض أسعار السلع ، والإعلان بوضوح عن الأسعار على المنتجات ، والتصدي لاستغلال وجشع بعض التجار ، مشددا علي اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين ومن يقومون بتخزين أو احتكار السلع بهدف رفع اسعارها.

من جانبه أوضح محافظ القاهرة انه يقوم بجولات تفقدية مفاجئة بشكل مستمر على مستوى المحافظة تشمل المرور على المنافذ والسلاسل التجارية المتخصصة فى بيع السلع الغذائية بهدف ضبط الأسواق وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين ،وللتأكد بنفسه من وجود تخفيضات حقيقية على أسعار السلع المقدمة خاصة التي تشملها المبادرة، وأيضاً التأكد من جودتها.

وسجل متوسط سعر زيت عباد الشمس نحو 61.49 جنيه، ليتراوح سعر زيت عباد الشمس من 37.5 جنيه أقل سعر له في الأسواق، إلى 75 جنيهًا أعلى سعر للزيت في السوق.

وسوف نرصد لكم أسعار السلع الغذائية فى مبادرة تخفيض الأسعار، والتي جاءت كالتالي:

- سكر أبيض 27 جنيه بدلا من 35.

- زيت طعام خليط هديه 700 ملي 34 بدلا من 42.

- زيت طعام 1 لتر 46 جنيه بدلا من 56 جنيه.

- عبور لاند جبنه 1 كيلو 56.5 بدا من 61.