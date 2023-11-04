استهداف مواقع لقوات الاحتلال جنوب لبنان

أفادت وسائل إعلام لبنانية بأنه تم استهداف موقع لقوات الاحتلال في "جلّ العلام" عند حدود بلدة ‎الناقورة في القطاع الغربي، بجانب استهداف موقع المالكية المعادي عند حدود بلدة "عيترون" جنوب لبنان.

فيما قصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي موقع "الجرداح" المعادي عند حدود بلدة ‌ الضهيرة⁩ في القطاع الغربي واخري استهدفت منطقة "اللبونة" جنوبي ⁧ الناقورة⁩ في القطاع الغربي.

وذكرت وسائل إعلام لبنانية ان صفارات الإنذار دوت في مركز اليونيفيل في الناقورة.

كما شوهد تحليق مكثف لطائرة استخبارات إلكترونية ومراقبة جوية من السرب 122 في سلاح الجو للعدو الإسرائيلي بمهمة استطلاع ومراقبة لعمق سوريا باتجاه المنطقة الجنوبية والمنطقة الوسطى إضافة للبنان وغزة.

وكان وزير الامن الإسرائيلي إيتمار بن غفير دعا لتوجيه ضربات برية وجوية ضد حزب الله في لبنان لوقف استفزازاته .