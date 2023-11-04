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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

لو بتستخدم فيسبوك.. 5 إعدادات لازم تغيرها فورا

فيسبوك
فيسبوك

يسعى مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي دائما، إلى تعزيز خصوصيتهم على منصة فيسبوك، حيث تفصح هذه الصفحات عن الكثير من التفاصيل الشخصية لمالكيها، لذلك سنوضح لك خلال السطور التالية بعض الإعدادات المهمة التي يجب على أي شخص يقضي وقتا على فيسبوك تغييرها مما يساعدك في تعزيز خصوصية حسابك.

إعدادات مهمة على فيسبوك لازم تغييرها

1. إيقاف تشغيل الإشعارات الخارجية:

من بين الأمور المزعجة التي يمكن أن تقابلها عند استخدام موقع فيسبوك، هو ظهور العديد من الإشعارات على هاتفك، ولتعطيل هذا الخيار توجه إلى إعدادات فيسبوك ثم الإشعارات Notifications، وستجد قائمة من عناصر التحكم الدقيقة حدد "الإشعارات المطلوبة"، ولن تتلقى أي رسائل نصية أو رسائل بريد إلكتروني حول تحديثات الحالة والتعليقات وما شابه، بعد ذلك، يمكنك التمرير للأعلى والتحم بخيارات الإشعارات داخل التطبيق.

2. تعطيل التشغيل التلقائي للفيديوهات:

عند تصفحك لموقع فيسبوك أثناء تشغيل بيانات الجوال، قد يقضي هذا على باقة الإنترنت خاصتك، نظرا لأن الموقع يقوم تلقائيا بتشغيل مقاطع الفيديو بمجرد النمرير في خلاصتك، ولتقليل المضايقات المتعلقة بالفيديو بشكل أكبر، قم بإيقاف التشغيل التلقائي من خلال التوجه إلى إعدادات فيسبوك> ثم الوسائط Media> ثم فيديو Videos> ثم قم بتغيير "تشغيل مقاطع الفيديو تلقائيًا" إلى "إيقاف".

3. إيقاف جمع البيانات:

افتراضيا، يقوم فيسبوك بجمع جميع أنواع البيانات من التطبيقات التي تستخدمها، ومواقع الويب التي تزورها، وكل ذلك لأغراض استهداف الإعلانات، إذا شعرت يوما أن فيسبوك يسجل محادثاتك الحقيقية، فمن المحتمل أن يكون هذا التتبع واسع النطاق هو السبب، ولمنع فيسبوك من القيام بذلك اتبع هذه الخطوات: افتح إعدادات فيسبوك ثم النشاط خارج الفيسبوك Off-Facebook activity ثم حدد "مسح السجل" أو "مسح النشاط السابق"> أو حدد "قطع الاتصال بالنشاط المستقبلي"، ثم تأكد من إلغاء تحديد "النشاط المستقبلي خارج فيسبوك".

4. حذف رقم هاتفك:

يمكن لفيسبوك استخدام رقم هاتفك للإعلانات المستهدفة حتى لو قدمته لأغراض أمان الحساب فقط، بافتراض أنك قمت بإعداد طريقة مصادقة ثنائية مختلفة، قم بحذف رقمك من فيسبوك عن طريق التوجه إلى إعدادات فيسبوك ثم مركز الحسابات ثم التفاصيل الشخصية ثم معلومات الاتصال> قم بتحديد رقمك> ثم اضغط على "حذف الرقم".

5. إعداد تقييد منشوراتك:

هل تريد منع بعض أصدقائك على فيسبوك من رؤية بعض منشوراتك؟، استخدم ميزة التقييد لمنعهم من رؤية منشوراتك التالية، كل ما عليك فعله هو الذهاب إلى: قائمة الأصدقاء> ثم حدد القوائم المخصصة Custom Lists> ثم انقر على إنشاء قائمة Create List> اكتب اسم القائمة>ثم اضغط على زر "إضافة أصدقاء"> ثم اختر من تريد استبعاده، عند النشر في المرة المقبلة انقر على القائمة المنسدلة أسفل اسمك، ثم حدد "الأصدقاء باستثناء..."، ثم حدد القائمة التي قمت بإنشاؤها.

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