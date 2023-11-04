سعر الريال السعودى اليوم السبت 4 -11 - 2023

ثبت سعر الريال السعودي اليوم السبت 4-11-2023، بالبنوك العاملة فى مصر مقابل الجنيه المصرى.

ويقدم موقع ”صدى البلد" تقريرا حول أسعار الريال السعودي أمام الجنيه المصري بالبنوك المصرية، وجاءت الأسعار كالتالي:

سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى

8.21 جنيه للشراء.

8.25 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى

8.19 جنيه للشراء.

8.22 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك مصر

8.19 جنيه للشراء.

8.22 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية

8.20 جنيه للشراء.

8.25 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib



8.18 جنيه للشراء.

8.25 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

8.23 جنيه للشراء.

8.25 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك قناة السويس

8.19 جنيه للشراء.

8.25 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك البركة

8.18 جنيه للشراء.

8.24 جنيه للبيع.