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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

أفريقية النواب تدين بشدة الاستهداف الإسرائيلي الوحشي لقافلة الإسعاف المتجهة لمعبر رفح

غزة
غزة

أدان الدكتور محمد سليم وكيل لجنة الشئون الافريقية بمجلس النواب بشدة الاستهداف الوحشي من سلطات الاحتلال الاسرائيلى لقافلة الإسعاف المتجهة لمعبر رفح أثناء خروجها من مستشفى الشفاء بغزة وكذلك استهداف الكيان الإسرائيلي للمناطق السكنية بشارع الرشيد الساحلي شمال غربي قطاع غزة ما أدى إلى سقوط مئات الشهداء والجرحى في جريمة جديدة تضاف إلى سجلها الإجرامي.

وأكد " سليم " فى بيان له أصدره اليوم أن استمرار جيش الاحتلال فى اعتداءاته الوحشية والدموية ضد الفلسطينيين فى قطاع غزة والضفة الغربية يرجع إلى صمت المجتمع الدولي مطالباً من المجتمع الدولى بجميع دوله ومنظماته للتحرك العاجل من أجل الوقف الفورى للاعتداءات الاسرائيلية الوحشية ضد الفلسطينيين وقصف المستشفيات والمنشآت المدنية في تجاوز لكل الخطوط الحمراء.

كما طالب بوضع حد للعقاب الجماعي الذي يمارسه الكيان الإسرائيلي المحتل تجاه أبناء الشعب الفلسطيني الذي لا يرحم كبيرًا ولا صغيرًا، في تجاهل واضح للقوانين الدولية ومخالفة للمبادئ الإنسانية.

وأكد الدكتور محمد سليم على ضرورة تنفيذ رؤية مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى لإنهاء الصراع التاريخى بين الفلسطينيين والاسرائيليين والذى استمر لعقود طويلة والتى تتمثل فى تنفيذ قرارات الشرعية الدولية وفى مقدمتها اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وانهاء الاحتلال الاسرائيلى لكامل التراب الفلسطينى.

وطالب من المجتمع الدولي بصفة عامة والولايات المتحدة الاميركية بصفة خاصة سرعة التدخل لإنهاء معاناة الفلسطينيين داخل قطاع غزة والضفة الغربية بعد استمرار سلطات الاحتلال الاسرائيلى فى اعمالها الإجرامية والخطيرة داخل الاراضى الفلسطينية المحتلة.

الاحتلال الاسرائيلي مجلس النواب النواب الدكتور محمد سليم السيسي

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