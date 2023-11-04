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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار العملات اليوم السبت 4-11-2023

صوره ارشيفيه
صوره ارشيفيه

استقرت أسعار العملات اليوم السبت 4-11-2023 بالبنوك العاملة في مصر أمام الجنيه المصري، ويقدم "موقع صدي البلد"، تقريرا حول أسعار العملات الأجنبيه اليوم أمام الجنيه المصري اليوم ، وجاءت الأسعار كالتالي:-

سعر الدولار 

استقر سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصري عند سعر 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.

سعر اليورو الأوروبي

ثبت سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصري، عند 32.49 جنيه للشراء، 32.90 جنيه للبيع.

 

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أسعار العملات اليوم الخميس 19-10-2023

سعر الجنيه الاسترليني 

استقر سعر صرف الجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصري عند 37.32 جنيه للشراء، 37.71 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي 

ثبت سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه المصري، عند سعر 8.19 جنيه للشراء، و8.22 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي 

استقر سعر صرف الدينار الكويتي اليوم أمام الجنيه المصري، 98.87 جنيها للشراء، و99.87 جنيه للبيع.

اسعار العملات اليوم السبت سعر الدولار سعر اليورو الأوروبي سعر الجنيه الاسترليني سعر الدينار الكويتي

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