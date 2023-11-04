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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وسط صمت العالم.. قوات الاحتلال تقصف مدرسة لإيواء النازحين بغزة

ارشيفي
ارشيفي

أفادت وسائل إعلام فلسطينية بسقوط اصابات في قصف لقوات الاحتلال الإسرائيلي استهدف مدرسة لايواء  النازحين في منطقة السكنة بمخيم جباليا.


وكانت وزارة الصحة الفلسطينية اعلنت ارتفاع عدد الشهداء جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 9488 بينهم 3900 طفل و2509  نساء.


وذكرت الصحة الفلسطينية في بيان لها انها تلقت  2200 بلاغ عن مفقودين منهم 1250 طفلا ما زالوا تحت الأنقاض

وأشارت الوزارة الفلسطينية الي ان  الاحتلال يتعمد إرهاب المنظومة الصحية بقصف محيط المستشفيات

وبينت وزارة الصحة الفلسطينة أن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت خلال الساعات الماضية عشر مجازر كبرى راح ضحيتها 231 شهيدا

كما وجهت الصحة الفلسطينية  نداءا عاجلا للمجتمع الدولي أمام اختبار حقيقي لمراجعة مواقفه إزاء المجازر بحق شعبنا واستهداف المستشفيات

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