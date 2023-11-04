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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

عدوان جديد من الاحتلال الإسرائيلى.. شركة أجنبية تلغى التعاقد مع مطربة فلسطينية

المطربة الفلسطينية
المطربة الفلسطينية نعمة

عدوان جديد من جانب الاحتلال الإسرائيلى على الفنانين الفلسطينيين ولكن هذه المرة ليس اعتداء جسدى ولكنه الغاء تعاقد مع الفنانة الفلسطينية نعمة من جانب شركة أجنبية تناصر إسرائيل. 

وقررت شركة أجنبية إلغاء تعاقدها مع المطربة الفلسطينية نعمة بعد دعمها الى فلسطين من خلال أغنية We Live in Cities التى اعادت نشرها بيلا حديد والتى تعبر فيها عن أوجاع الفلسطينيين. 

وكتبت نعمة عبر حسابها بموقع X: "بعد أن تم إلغاء تعاقدي من شركتي الجديدة، بسبب التحدث ضد احتلال وطني فلسطين، كنت أشعر بعدم الأمان، واقترحوا عليّ تهدئة المواقف المؤيدة للفلسطينيين، لم أتوقف، واصلت المضي قدما، لم يعد لدي ما أخسره وأنا سعيد للغاية لأنني لم أستسلم للضغوط".

المطربة الفلسطينية نعمة 

ميساء عبد الهادى ودلال أبو آمنة 

وقعت فى يد الاحتلال الإسرائيلي نجمتين فلسطيتين تم اعتقالهما حيث كشفت إحدى وسائل الإعلام العبرية عن تمديد اعتقال الممثلة الفلسطينية ميساء عبد الهادي  لمدة يومين من  قبل محكمة الصلح في الناصرة ،أثر دفاعها عن القضية الفلسطينية .

وجاء في البيان، أن مكافحة الشرطة للتحريض مستمرة طوال الوقت، وبعد إلقاء القبض عليها خضعت لاستجواب مكثف في مركز الشرطة، وتخطط السلطات الإسرائيلية المحتلة لعقد جلسة لاحقة للمحكمة، حيث ستقترح تمديد احتجازها لإجراء تحقيق أعمق.

وكانت ميساء عبدالهادي نشرت صورًا ليافا أدار،التى تبلغ من العمر 85 عامًا، وهي محتجزة من قبل حماس مع رموز تعبيرية ضاحكة وصورة أخرى لقوات حماس تخترق الجدار الأمني الإسرائيلي مع تعليق باللغة الإنجليزية "دعونا نذهب على طريقة برلين".

يذكر أن أخر أعمال ميساء عبد الهادي ، هو فيلم صالون هدى وهو الفيلم المأخوذ عن أحداث حقيقية، ويتحدث عن مفاهيم الولاء والخيانة والحرية، من خلال أحداث تدور فى كوافير لتصفيف الشعر فى بيت لحم، تمتلكه سيدة تدعى هدى، تتردد أم شابة تدعى ريم على المحل بصورة دورية لتغيير قَصة شعرها؛ تنقلب الأمور رأسًا على عقب حين يتم تصويرها فى مواضع مخلة بسبب هدى التى تحاول ابتزازها لتقوم بما هو ضد مبادئها، يتعين على ريم أن تختار بين شرفها وخيانة بلدها.

وأثار اعتقال المطربة الفلسطينية دلال أبو آمنة من قبل الاحتلال الاسرائيلى حالة من الجدل الواسع وذلك بعد تحريض مستوطنين ضدها والتى تم الإفراج عنها بعد ذلك.

استنكرت وزارة الثقافة الفلسطينية اعتقال الفنانة الفلسطينية دلال أبو آمنة من قبل القوات  الاحتلال الإسرائيلية .

وقالت وزارة الثقافة فى منشور لها عبر موقع فيسبوك :  وزارة الثقافة تستنكر اعتقال قوات الاحتلال الإسرائيلي الفنانة دلال أبو آمنة من الناصرة، بعد تحريض مستوطنين ضدها.

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