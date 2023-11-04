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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

بسعر المصنع.. محافظ القاهرة يفتتح معرضا لبيع السلع بعين شمس

صدى البلد

افتتح اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة معرضًا لبيع السلع الغذائية بسعر المصنع بعين شمس والذى أقامته المحافظة بالتعاون مع الهيئة العامة للإستثمار (المنطقة الاستثمارية ببنها) .

وأشار محافظ القاهرة إلى أن إقامة المعرض يأتى فى إطار خطة محافظة القاهرة لنشر معارض ومنافذ بيع السلع تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتوفير السلع الأساسية والاستراتيجية للمواطنين بجودة عالية وبأسعار أقل من مثيلاتها في الأسواق ضمن "مبادرة خفض أسعار عدد من السلع الأساسية" التى اطلقها د.مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، مؤكدًا أن الدولة تواصل جهودها من أجل رفع العبء عن كاهل المواطنين. 

وأضاف محافظ القاهرة أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تقوم بحملات مكثفة بجميع مناطق وأحياء القاهرة بهدف ضمان توافر السلع بمختلف أنواعها بكميات كافية وبأسعار مناسبة ، ولضبط الأسواق ومواجهة الغش التجاري أو التلاعب في الأسعار ، ومحاولات احتكار السلع الأساسية من بعض التجار مع اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد المخالفين ، مع التشديد على الإلتزام بوضع قوائم أسعار السلع في أماكن واضحة، وتدوين الأسعار على المنتجات الغذائية الموجودة بمنافذ البيع لكل سلعة على حدة .

ويقام المعرض داخل مقر الشهر العقارى الجديد بعين شمس سيستمر لمدة 5 أيام ويشمل كافة السلع الأساسية والإستراتيجية خاصة السكر، الزيت، الأرز، منتجات الألبان، الجبن، اللحوم الطازجة والمجمدة بمختلف أنواعها، المنظفات والصابون، المخبوزات التى يتم بيعها بأسعار الجملة مع عمل تخفيضات تتراوح بين 10% ـــ 15%  عن أسعار الجملة التى يبيع بها المصنع.

رافق المحافظ فى جولته د.إبراهيم صابر نائب المحافظ للمنطقة الشرقية، وأحمد منصور مدير المنطقة الإستثمارية ببنها وعدد من قيادات المحافظة

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