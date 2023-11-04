الصحة: الجراحات المتعلقة بالحروق والانفجارات تكون قاسية للغاية

قال خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، إن المصابين الفلسطينيين يمرون بمعاناة نفسية لا تقل عن المعاناة الطبية التي يمرون بها، لافتاً إلى أنه يتم فرز حالات المصابين منذ أول لحظات وصولهم، ثم يتم نقلهم إلى المستشفيات التي تتوفر بها الإمكانيات وفقاً للحالة.

وزير الصحة:هناك حالات تعاني من شظايا في المخ

وأضاف خالد عبد الغفار، خلال مؤتمر صحفي بشأن تفاصيل علاج المصابين الفلسطينيين، أن الجراحات المتعلقة بالحروق والانفجارات تكون قاسية للغاية، مؤكداً أن هناك حالات تعاني من شظايا في المخ تؤثر على الحركة والإدراك، وهناك صعوبة في التدخل.

وتابع: “لا يوجد لدينا احتياج لمستشفى ميداني، لأن مصر بها المستشفيات القريبة من معبر رفح، ومجهزة بجميع الإمكانيات”، مؤكداً أن ما تتم رؤيته عبر الشاشات ومواقع التواصل الاجتماعي أقل بكثير من الواقع.