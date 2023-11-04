حماس تحمل الرئيس الأمريكي وواشنطن مسئولية المجازر بحق المدنيين في غزة

أصدرت حركة حماس بيانًا اليوم السبت اتهمت فيه الرئيس الأمريكي جو بايدن وإدارته بتحمل المسؤولية عن مسلسل المجازر بحق المدنيين في قطاع غزة وآخرها استهداف مدرسة الفاخورة بجباليا والتي تؤوي نازحين من الأطفال والنساء، وذلك بعد يوم واحد من استهداف مدرسة أسامة بن زيد بمنطقة الصفطاوي شمال مدينة غزة.

وأضاف بيان حماس أن "الاحتلال يهدف من هذه المجازر إلى تهجير أهالي غزة، تحت ضغط القصف والإبادة والتطهير العرقي بغطاء مباشر من الإدارة الأمريكية والرئيس بايدن، الذي يتحمل وإدارته المسؤولية كاملة عن جرائم الإبادة التي يشنها جيش الاحتلال الفاشي والفاشل ضد المدنيين في قطاع غزة."

في سياق متصل، قال ضابط عملياتي في "سرايا القدس" الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي" في فلسطين، إن الجيش الإسرائيلي تكبد خسائر كبيرة في لواء المظليين ولواء جفعاتي.

وأضاف الضابط العملياتي أن القوات الإسرائيلية لا تعلن عن العدد الحقيقي لقتلاها في المعركة.

وأكد أن "سرايا القدس" تنسق ميدانيا وعملياتيا مع "كتائب القسام"، مشيرا إلى أنهم يواجهون الجيش الإسرائيلي بشراسة على جميع محاور التقدم.