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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

رئيس الأركان يشهد تنفيذ بيان لإدارة أعمال القتال غير النمطية

الفريق أسامة عسكر
الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة

شهد الفريق  أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة بياناً عملياً لأنسب أسلوب لتخطيط وإدارة أعمال القتال غير النمطية ، نفذته إحدى تشكيلات الجيش الثانى الميدانى وعناصر من القوات الخاصة وذلك فى إطار خطة التدريب القتالى لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة.

قائد الجيش الثاني الميداني

بدأ البيان بكلمة اللواء أ ح محمد ربيع  قائد الجيش الثانى الميدانى أشار خلالها إلى أن رجال الجيش الثانى الميدانى محافظون على أعلى درجات الاستعداد والجاهزية لتنفيذ أى مهام توكل إليهم لحماية أمن مصر القومى ، مؤكداً أنهم لا يدخرون جهداً لحماية أرض مصر ومقدرات شعبه.

أعقب ذلك تقديم مراحل البيان العملى والتوجيه الطبوغرافى وأوضاع القوات داخل البيان وتنفيذ مراحل البيان واستعراض أنسب الطرق والأساليب لتخطيط وإدارة أعمال القتال غير النمطية.

رئيس الأركان

ونقل الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة تحيات وتقدير الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى لكافة العناصر المشاركة بالبيان ، مشيداً بالأداء المتميز والكفاءة القتالية العالية التى ظهر عليها رجال الجيش الثانى الميدانى .

كما ناقش عدداً من القادة والضباط المشاركين بالبيان فى أساليب تنفيذ المهام المكلفين بها ، وقام بفرض عدد من المواقف التكتيكية المفاجئة للتأكد من قدرتهم على إتخاذ القرار السليم طبقاً للموقف ، وطالبهم بالحفاظ على المستوى المتميز والكفاءة القتالية العالية لتنفيذ كافة المهام التى توكل إليهم بكفاءة واقتدار .

حضر البيان عدد من قادة القوات المسلحة وعدد من دارسى الكليات والمعاهد العسكرية.

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ر ئيس الأركان الفريق أسامة عسكر القوات المسلحة الجيش الثاني الميداني الفريق أول محمد زكى وزير الدفاع

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