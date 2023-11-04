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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

خبير تغذية يفجر مفاجأة عن سمك قشر البياض

صدى البلد

قدم الدكتور احمد صبرى خبير التغذية ، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، فوائد سمك قشر البياض.. 

١يحافظ على أنسجة الجسم، ويساعد على تجدّدها؛ لأنّه غني بالأحمض الأمينية مثل الأرجنين والتريبتوفان.

٢يقوي كل من العظام والأسنان، لاحتوائه على كمية كبيرة من الكالسيوم، واليود، والفسفور.
غذاء مناسب للذين يتبعون حمية غذائية، لأنه لا يحتوي على الغلوكسيدات، ولا أشباه السكر، كما أنّه غني بالفيتامينات مثل فيتامين أ، د.

٣يساعد كل من الأعصاب والدماغ و الأنسجة، على أداء وظائفهم لأنه يحتوي على حمض الغلوتميك بمستوى عالي، كما أنه مقوي للذاكرة بسبب غناه بالفسفور.

٤يقي الإنسان من الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية؛ لأنّه غني بمادة أوميجا3.
 

٥لذلك تناول السمك لو لمرة في الشهر يقي من الإصابة بهذه الأمراض، كما على مرضى القلب أكل السمك ثلاث مرات وبشكل أسبوعي.

٦يحدّ من تطوّر وتفاقم مرض التصلب اللوحي وهذا المرض يصيب النخاع الشوكي.
 

٧بفضل احتوائه على نسبة عالية من أوميجا3، وفي هذه الحالة يفضل تناول السمك البحري الطازج على السمك النهري.

٨يقوي الطاقة التناسلية.

٩السمك مهم في تقوية النظر، عن طريق تعزيز وتقوية الشبكية وخاصة الرضع،وذلك من خلال حليب الأم، فالأم المرضعة التي تتناول السمك بكثرة، ترتفع نسبة أوميجا3 في حليبها.

١٠يخفّف من أعراض كل من حساسية الصدر والربو كذلك عند الأطفال، وخاصة الأسماك الزيتية.

١١يعالج ويحدّ من آلام المفاصل واتهابها، بالإضافة للعديد من الأمراض الناتجة عن المناعة.

١٢يقلّل احتمالية حدوث الولادة المبكرة، عند النساء الحوامل اللواتي يحرصن على تناول الأسماك أثناء فترة الحمل.

١٣يعمل على اتّزان مرض السكري، من خلال منع ارتفاع هرمون الأنسولين في الدم، ويقوم كذلك بموازنة السكر في الدم.

١٤يقلّل من الإصابة بالخرف، لذا من المهم تقديمه بشكل أسبوعي لكبار السن.

١٥يقلّل من احتمالية الإصابة بالسرطان بنسبة تصل إلى حوالي 50%، وخاصة سرطاني الثدي والقولون.

١٦يقي ويعالج الإصابة بالاكتاب، لأنه غني بأوميجا3؛ لأنّ الاكتئاب ناتج عن نقصه في الدماغ.

النساء الحوامل الولادة المبكرة أمراض القلب والأوعية الدموية تقوية النظر تناول السمك فترة الحمل قشر البياض فيتامينات لنساء الحوامل

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