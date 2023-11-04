مشاهد قاسية من استهداف الاحتلال لمدرسة الفاخورة بغزة .. فيديو

عرضت فضائية " العربية " تقريرا عن مدى الدمار الذي خلفه استهداف العدوان الإسرائيلي لمدرسة الفاخورة التي تضم آلاف النازحين في مخيم جباليا بقطاع غزة.

وأوضح التقرير أن مجمع الشفاء الطبي أعلن استشهاد وإصابة عدد كبير من المدنيين جراء القصف الإسرائيلي .

وأظهرت اللقطات في التقرير حالة من الهلع في محيط مدرسة الفاخورة، وقيام سيارات الإسعاف بنقل أعداد كبيرة من المصابين.

تعليق الصحة الفلسطينية

علّق الدكتور منير البرش، مدير عام وزارة الصحة الفلسطينية، على ارتكاب قوات الاحتلال مجزرة جديدة باستهداف مدرسة الفاخورة بـ4 صواريخ، ما أسفر عن ارتقاء شهداء ، وقال، خلال مداخلة هاتفية عبر "القاهرة الإخبارية"، إن هناك أكثر من 60 طبيبا استشهدوا منذ بداية العدوان الإسرائيلي على غزة.

وعن انقطاع الكهرباء والتعامل مع الجثث، قال: "تحملنا المسئولية على عاتقنا، نفذنا مقابر جماعية، وبلغ عددهم 240 شهيدا في مقابر جماعية، حتى الآن، وتم وضع أرقام عليها في حال تم التحقيق في الأمر".

وتابع: "الجثث التي تم دفنها مجهولة الهوية لأنها أشلاء مقطعة ومحروقة، ولكن لا نستطيع التعرف عليها أو يوجد أهل لها يتعرف عليها، إذ إن هناك عائلات بأكملها مسحت من السجلات فإذا مات أحد منهم فلا يوجد أهل ليتعرفوا عليه".