وكيل دفاع النواب: الحرب الإسرائيلية المسعورة على قطاع غزة أحيت القضية الفلسطينية

قال اللواء إبراهيم المصري، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إن مصر مساندة للقضية الفلسطينية منذ عام 1948 وما قبلها، كما أنه في وقت الأزمات والشدة؛ لا نجد سوى مصر في مقدمة الدول العربية لدعم القضية الفلسطينية، حيث أنها تساندها شعبا وحكومة.

وأضاف المصري، خلال حواره لـ"صدى البلد"، أنه وبالنسبة لأحداث الحرب الإسرائيلية على غزة؛ سنجد أن مصر تبنت أكثر من مشروع، ووضعت خطوطا حمراء؛ لأن ارتباط مصر بفلسطين، ارتباط بالأمن القومي المصري، وإذا نظرنا للظروف الحالية لمصر؛ سنجد أن هناك جبهات مفتوحة من الجنوب والشرق والغرب، بالإضافة إلى الأزمات الاقتصادية التي يمر بها العالم، إلا أن الدولة كلها والشعب، على الرغم من اختلاف المعارضة؛ لأول مرة تجتمع خلف قيادته السياسية، وظهر ذلك من خلال دعم القيادة السياسية في قرارها الرشيد حول موقفها من القضية الفلسطينية، وأرى أن هذا الموقف هو الوحيد الواضح لصالح القضية الفلسطينية، وتم إذاعته على الملأ.

وأشار وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إلى أن مصر تُجري حتى الآن، اتصالات غير مسبوقة بحلفائها وكل المتعاونين معها من بعض الدول؛ لإيقاف هذه الحرب الشرسة، حيث أنه لأول مرة تكون هناك حرب شعواء وعدوان غاشم خسيس لا يرحم ولا يرى ولا يعرف الإنسانية، كما أن الحرب الإسرائيلية على غزة غير متكافئة؛ لأن الجيش الإسرائيلي لديه أحدث أنواع الأسلحة، وتعتبر إسرائيل هي الابن المدلل لأمريكا والولاية 54 للولايات المتحدة الأمريكية.

واختتم حديثه: أرى أن إسرائيل قدمت من خلال حربها المسعورة على قطاع غزة، خدمة للعالم العربي الإسلامي والمسيحي، بأن أحيت القضية الفلسطينية من جديد، حيث سنجد الطفل منذ 4 سنوات وحتى الرجل في سن الشيخوخة، لديه الصورة الذهنية بشأن بشاعة الاحتلال الإسرائيلي، ولذلك فإنني أتوقع انهيار إسرائيل من الداخل قريبا، ومن المقاومة الفلسطينية.